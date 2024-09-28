Бостон-терьер и французский бульдог: чем они отличаются

Пород, относящихся к брахицефалам, немало. Поэтому, когда речь заходит о приобретении питомца с короткой мордой, потенциальных владельцев подстерегают муки выбора. К тому же некоторые представители разных пород внешне очень похожи между собой. В этой статье выясним, чем отличаются бостон-терьер и французский бульдог, какое сходство между собаками.

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Наш текст – отличный источник информации для тех, кто мало знает об этих породах, но отдает предпочтение любимцам с укороченной мордочкой, несложной в уходе шерстью и добродушным нравом. Эти собаки – прекрасный вариант для городского жителя, предпочитающего размеренные прогулки в парке.

Основная информация о бостон-терьерах

Сходства и отличия бостон-терьеров и французских бульдогов можно проследить по нескольким параметрам: история возникновения породы, экстерьерные характеристики, особенности темперамента и т.д.

Первых относят к декоративной породе собак. Выведенные американскими селекционерами в 19 столетии, эти псы быстро приобрели популярность как компаньоны. Изначально четвероногие были гораздо крупнее, но с течением времени представители породы уменьшились в размерах, сохранив при этом свой характерный внешний вид.

Рост питомцев, согласно стандарту, составляет 38-43 см, а вес – 7-11 кг.

У животных квадратная голова и довольно большие глаза округлой формы, широко расставленные друг от друга. Корпус выглядит компактно. Ноги прямые, параллельные.

Бостон-терьеры наделены общительностью, ласковостью и игривостью. Они любят быть рядом с ребятишками, сородичами, кошками и даже незнакомцами. Довольно хорошо поддаются дрессировке. Однако некоторая склонность к упрямству у собак может наблюдаться.

Основная информация о французских бульдогах

Французские бульдоги, чей очаровательный внешний вид знаком многим, имеют длинную историю, в которой и по сей день остается много пробелов. Англичане и французы и сегодня спорят о том, кто из них создал породу. По одной из версий, она возникла в начале 19 века, именно в это время на нее появился спрос, держать таких любимцев стало очень модно.

Рост собак, согласно породному стандарту, составляет 28-35 см, а вес – 8-15 кг.

У псов крупная и массивная голова с короткой мордой и выраженными складками. Питомец выглядит коренастым и мускулистым, его грудь широкая и мощная. Ноги прямые, довольно сильные.

Французские бульдоги ласковы и игривы. Они всей душой любят владельцев и хорошо ладят с ребятишками и другими домашними любимцами. Эта порода считается относительно несложной в дрессировке, главное для владельца – найти к питомцу правильный подход и не забывать о поощрениях.

Отличия и сходства бостон-терьера и французского бульдога

Отыскать общие и различные черты у этих двух пород особенно важно для тех, кто стоит перед выбором будущего питомца. В этом блоке выясним, чем же похожи эти собаки и что в их характере и темпераменте отличного. Для человека, далекого от кинологии, скорее всего, вообще будет трудно разграничить эти породы. Хотя при ближайшем рассмотрении можно понять, что каждая из них имеет собственную специфику.

Классификация FCI

Бостон-терьер и бульдог относятся к группе 9 (собаки-компаньоны и тои), секции 11 (маленькие молоссоиды).

Это говорит о том, что питомцы считаются великолепными семейными любимцами, они прекрасно чувствуют себя, проживая в условиях города, их можно брать с собой в различные общественные места.

К секции 11 – маленькие молоссы – кроме этих пород еще относится мопс. Все собаки, включенные в данную секцию, отличаются небольшим ростом, но при этом крепким телосложением. Они выглядят довольно широкими, сбитыми и несколько коренастыми.

История происхождения

Бостон-терьер и бульдог, выведенный во Франции – две породы собак, происхождение которых значительно разнится.

История французского бульдога имеет много «белых пятен». До сегодняшнего дня нет точного мнения о том, где именно зародилась порода. Ее родиной может быть Франция или Англия. Хотя в стандарте указана первая страна. Английские специалисты уверяют, что именно их соотечественники привезли собак во Францию в 1860-х годах. Французы же парируют, что порода зародилась еще в 16 веке или даже раньше на их территории.

Бостон-терьер, которого также именуют «американским джентльменом», появился в США, и этот факт не требует доказательств. Питомцы были выведены в 19 веке путем скрещивания английского бульдога, бультерьера, боксера и т.д. Еще в селекции принимали участие и бульдоги из Франции, считавшиеся на тот момент сформировавшейся породой. Именно по этой причине между ними столько общих черт.

Рост и вес

Это две популярные породы собак, отличающиеся компактными размерами корпуса и его шириной.

Как непрофессионалу быстро отличить взрослого французского бульдога от бостон-терьера? По параметрам роста и веса. Повзрослевшие бостоны обычно весят не более 11 кг и имеют высоту в холке от 38 до 43 см. А французские бульдоги обладают массой до 15 кг и достигают роста от 28 до 35 см.

Таким образом, первая порода превосходит вторую в росте, в то время как вторая считается более тяжеловесной. Эта особенность видна невооруженным взглядом: бульдоги выглядят шире, их голова заметно больше, челюсть мощнее, корпус массивнее.

Складки на коже

Глубокие складки у французских бульдогов связаны с особенным строением черепа. Эта порода считается плоскомордой, имея выступающую нижнюю челюсть и широкие ноздри. Данные особенности приводят к образованию многочисленных складок кожи около носа и не только.

Такая кожа требует постоянной гигиены. Складки надо очищать, чтобы предотвратить накопление бактерий, грязи и влаги. Для этого следует применять ватный диск, смоченный в теплой кипяченой воде или специальном антисептике. Важно хорошо просушивать складки после процедуры, чтобы исключить раздражения.

Отличие французских бульдогов от бостон-терьеров состоит в наличии более гладкой кожи у вторых. У них отсутствуют чрезмерно глубокие складки. Однако морщинки могут образовываться у основания мордочки при мимических движениях. Уход за кожным покровом бостона значительно проще.

Телосложение

Бостоны имеют более легкий костяк и длинные ноги, которые, как полагают, являются наследием их предков – норных охотничьих собак. Норные псы были выведены для охоты на мелких животных в подземных тоннелях. Их неутяжеленный костяк и длинные конечности позволяли им быстро двигаться и легко проникать в узкие пространства.

Сравнение телосложения французского бульдога и бостон-терьера позволяет говорить о том, что первые заметно тяжелее. Они имеют более приземистый вид, это псы с короткими ногами и крепким костяком. Это различие отражает разное предназначение пород: бостон-терьеры, унаследовавшие черты норных охотничьих собак, являются более подвижными и быстрыми, в то время как бульдоги не отличаются большой любовью к активностям.

Телосложение бостон-терьеров не только придает им уникальный внешний вид, но и влияет на их темперамент и поведение. Они известны своей игривостью, энергичностью и любовью к прогулкам и играм. Их легкий костяк позволяет им быстро и легко двигаться, а длинные ноги дают возможность высоко прыгать. Кроме того, особенности строения снижают нагрузку на суставы и кости, что делает их менее подверженными проблемам со здоровьем, связанным с ожирением.

Отличия окрасов бостон-терьеров и французских бульдогов

В разрешенных окрасах этих двух пород есть значимые различия. Все бостон-терьеры должны иметь белые пятна в сочетании с другими допустимыми расцветками. В отличие от них, бульдоги могут обладать окрасами без пятен. К примеру, однотонный палевый или тигровый. Хотя белые отметины не являются обязательными для представителей этой породы, они могут присутствовать на груди, лапах и морде.

Отличие в стандартах окраса бостон-терьеров и французских бульдогов обусловлено историей их разведения. В селекции первых принимали участие терьеры, именно от них и была унаследована пятнистость.

Длина шерсти и уход за ней

Одним из ключевых аспектов сходства пород является уход за их шерстью.

И бостоны, и французские бульдоги обладают короткой, гладкой шерстью, которая требует минимального внимания хозяина. Покров у обоих обычно имеет длину от 1 до 1,5 см и плотно прилегает к телу. Это делает их идеальными породами для тех, кто ищет собаку, которую требуется вычесывать пару раз в неделю.

Рекомендуется чистка шерстки щеткой с мягкой щетиной, чтобы удалить омертвевшие волосы и грязь. Во время активной линьки, которая обычно происходит весной и осенью, может потребоваться более частое расчесывание.

Купание бостон-терьеров и французских бульдогов следует проводить только по мере необходимости. Чрезмерное частое мытье может удалить естественную смазку с кожи и привести к сухости и раздражению. При купании рекомендуется использовать мягкий шампунь и кондиционер, предназначенные для собак с коротким покровом. После любимца тщательно высушивают полотенцем.

Характер

И бостон-терьеры, и французские бульдоги являются обладателями дружелюбного нрава. Хвостатые готовы подружиться со всеми. Однако есть некоторые незначительные различия в их темпераменте. Бостон-терьеры, как правило, более энергичны и игривы, в то время как бульдоги спокойны и флегматичны.

Хотя обе породы не славятся громким лаем, французские бульдоги, как правило, более склонны к «разговорам». Они могут иногда лаять на незнакомцев или других животных, которых воспринимают как угрозу. Бостон-терьеры, с другой стороны, считаются более тихими.

Обе породы чрезвычайно привязаны к хозяевам и обожают всех членов своих семей. Они преданы близким и могут страдать от разлуки.

И бостон-терьеры, и французские бульдоги обожают ласку и внимание. Они любят, когда их гладят, целуют и обнимают.

Это две замечательные породы собак, которые могут стать прекрасными компаньонами для семей, желающих иметь любящего и преданного питомца. Хотя их объединяют некоторые общие черты, уникальные различия в характере могут повлиять на решение потенциальных владельцев. К примеру, бостон-терьер больше подходит для тех, кто ищет более энергичную и игривую собаку, в то время как бульдог — идеальный выбор для тех, кто предпочитает спокойного питомца, не любящего активных упражнений.

Отношение к детям и другим животным

И бостон-терьеры, и французские бульдоги, как правило, хорошо ладят с детьми. Они неагрессивны, терпеливы и нежны с малышами. Эти псы известны своей игривостью. Однако стоит учесть, что бульдоги устают гораздо быстрее. Эти собаки более спокойные и неторопливые, чем бостон-терьеры. Они не так энергичны и предпочитают проводить время, лежа на диване или сидя на коленях у своего владельца. Они могут быть прекрасными компаньонами для повзрослевших детей, которые уже не склонны к бурным играм.

Представители обеих пород хорошо ладят с другими животными, включая собак и кошек. Однако есть некоторые факторы, которые могут влиять на их отношение. В частности, социализация щенков с раннего возраста оказывает влияние на их способность ладить с другими хвостатыми.

И бостон-терьеры, и бульдоги могут быть прекрасными домашними животными в семьях с детьми и другими питомцами. Их дружелюбный и преданный характер делает их отличными компаньонами. Однако надо помнить о различиях в их энергичности, а также о важности социализации.

Условия содержания

Это брахицефалические породы, что означает, что у них укороченные морды. Из-за этого им бывает трудновато кушать из обычных мисок, поэтому рекомендуется использовать специальную посуду для брахицефалов. Эти породы также склонны к вздутию живота, поэтому важно кормить их небольшими порциями в течение дня.

Обе породы требуют умеренного уровня упражнений.

Бульдоги, однако, считаются более флегматичными. Хотя они не нуждаются в частых прогулках, им необходимы регулярные игры и общение с людьми.

Как бостон-терьеры, так и французские бульдоги могут быть склонны к разгрызанию вещей, особенно в щенячьем возрасте. Чтобы предотвратить эту проблему, владельцам следует обеспечить своих питомцев большим количеством специализированных игрушек. Регулярные упражнения и умственная стимуляция также могут помочь исключить нежелательное поведение.

И та, и другая порода может проживать в условиях города. Им не нужно много жилого пространства. При условии, если владелец является обладателем частного дома, следует уяснить, что нахождение в вольере для собак неприемлемо не только по причине короткой шерстки, но и невозможности переносить длительное одиночество.

Воспитание и дрессировка бостон-терьера и французского бульдога

Абсолютно всем породам собак необходима дрессировка. Она должна начинаться своевременно: кинологи считают, что в 3-4 месяца щенок уже способен усвоить основной набор команд. Сразу приступают к обучению самым несложным навыкам: приучение к кличке, пеленке, собственной посуде и т.д.

Однако стоит учитывать, что обе породы имеют врожденную склонность к своеволию. Чаще всего это проявляется в нежелании выполнять требования хозяина. Чтобы такого не происходило, необходимо найти индивидуальный поход к питомцу, делая упор на поощрения, а не наказания (их рекомендуется избегать). Будьте терпеливы и настойчивы, и результат не заставит себя ждать.

Здоровье

Сравнение здоровья бостон-терьера и французского бульдога позволит многим потенциальным владельцам определиться с выбором.

Обе эти породы обладают определенным набором генетических болезней, считающихся характерными. В частности, и бульдоги, и бостоны имеют предрасположенность к проблемам с глазами. Это может быть катаракта, конъюнктивит, глаукома. Кроме того, ввиду особенного строения морды, собаки могут страдать от теплового удара. По этой причине их важно беречь от жары.

Кроме того, обе эти породы нуждаются в контроле питания. Если рацион будет подобран неверно, питомцы могут страдать от метеоризма и газов.

В целом, можно сказать, что у бульдогов гораздо больше наследственных недугов, чем у бостонцев. У французов также могут диагностироваться межпозвоночные грыжи, нарушения работы репродуктивной системы, дерматиты и аллергические реакции.

Какая порода подойдет вам – бостон-терьер или французский бульдог?

Выбирая между терьером и французским бульдогом, потенциальным владельцам следует учитывать их индивидуальные потребности и свой образ жизни.

Оцените выбранную породу по следующим параметрам:

Активность. Бостоны считаются более активными. Французские бульдоги отличаются любовью к отдыху, они не требуют усиленных нагрузок;

Высота и вес. Представители породы бостон-терьер имеют более высокий рост. Согласно стандарту, они могут быть выше французов на 8-10 см. Однако бульдоги тяжелее;

Здоровье. Как отмечают специалисты, терьеры менее подвержены различным проблемам со здоровьем. В то время как бульдоги нередко страдают от метеоризма, дерматита, аллергии и т.д.

Бостоны более активны и будут требовать больше прогулок и занятий, в то время как французские бульдоги более спокойны и могут с удовольствием просто полежать на диване. Обе породы являются отличными компаньонами, но разные темпераменты делают их более подходящими для различных типов семей.

Сравнительная таблица бостон-терьера и французского бульдога

В таблице, приведенной ниже, указаны основные параметры сравнения пород. Они помогут потенциальному владельцу понять, чем они отличаются друг от друга и чем похожи. Однако для того, чтобы досконально изучить специфику каждой из них важно освоить более подробную информацию о собаках, прочитав, к примеру, стандарт.

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Ответы на популярные вопросы

Как называется терьер, похожий на французского бульдога?

Это порода бостон-терьер. На самом деле схожесть этих питомцев обусловлена тем, что французы считаются их родственниками. При формировании бостонов были использованы эти бульдожки. Однако, несмотря на это порода имеет значительные отличия от той, что является ее предком. Различия можно отыскать не только во внешности, но и в темпераменте собак.

Источники:

Стандарты пород РКФ.