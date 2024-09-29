Как очистить гардины от пыли и бактерий

Мало кому из хозяек нравится стирать гардины. Этот процесс отнимает много времени и сил, потому что нужно снять полотна с окна, постирать, а потом развесить.

Есть способ решить эту проблему гораздо быстрее. Теперь можно заниматься чисткой штор гораздо реже. На помощь вам придет отпариватель.

Достаточно просто пройтись им по гардинам. Результат не заставит себя ждать.

Пар из отпаривателя уничтожает даже самые вредоносные бактерии, а также избавляет от серого налета пыли.

Ранее сообщалось, что постельное белье требует регулярного обновления, чтобы поддерживать гигиену и здоровье. Оно накапливает пот, грязь и пыль. Вот как ему можно продлить свежесть. Вам поможет простая манипуляция с матрасом.

До этого NEWS.ru рассказывал, что есть самые простые средства, которые помогут убрать ржавчину и мочевой камень в унитазе. Они не будут успевать появляться на фарфоровой или фаянсовой сантехнике, если делать эту домашнюю смесь.