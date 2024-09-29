Назван цветок-«пылесос», который очистит воздух в квартире

Знакомый многим комнатный цветок оказался отличным природным очистителем воздуха в помещении. Речь идет о неприхотливом хлорофитуме – его часто можно встретить и в домах, и в учебных заведениях, и в офисах.

По словам агронома и цветовода Ксении Давыдовой, он способен поглотить за сутки до 80% вредных организмов. Также это растение борется с плесневелыми грибами, выделяя вещество, уничтожающее паразитов. За сутки один взрослый куст очищает воздух на площади шесть квадратных метров.

Также хлорофитум увлажняет сухой воздух. Он накапливает влагу, которая выделяется вместе с фитонцидами. Усилить это свойство можно, добавив в горшок таблетку активированного угля. Этот цветок может поглотить такие опасные вещества, как угарный газ, формальдегид, ацетон, бензол, азот и аммиак. Эксперт отмечает, что полезно держать такое растение на кухне с газовой плитой.

Переживать за состояние цветка, всасывающего загрязненный воздух, не стоит – он быстро впитывает вредные вещества и активнее растет, сообщается на портале «Хибины».

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