Почему у кошки неприятно пахнет изо рта и что делать

Неприятный запах изо рта у кошки – не просто косметическая проблема, а часто признак серьёзных заболеваний, требующих немедленного внимания. Вот несколько причин, почему это может произойти.

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Зубные заболевания: наиболее распространённой причиной неприятного запаха изо рта у кошек являются проблемы с зубами. Зубной налёт, камень, гингивит и пародонтит не только вызывают неприятный запах, но и могут привести к потере зубов и серьёзным инфекциям.

Опухоли ротовой полости: новообразования в ротовой полости кошки, будь то доброкачественные или злокачественные, часто сопровождаются неприятным запахом. Они могут вызывать кровотечения, затруднять приём пищи и требуют немедленного лечения.

Болезни внутренних органов: иногда причина кроется глубже. Заболевания печени, почек или диабет могут проявляться через запах изо рта. В этих случаях неприятный запах лишь симптом более серьёзной проблемы со здоровьем.

Другие возможные причины: к прочим причинам относятся инородные тела в ротовой полости, инфекции, аутоиммунные заболевания и даже некоторые виды отравлений. Не стоит забывать и о диетических факторах: некоторые виды корма могут усиливать неприятный запах изо рта у кошки.

Если вы заметили, что запах изо рта кошки резко изменился или усилился, это повод для визита к ветеринару. Имейте ввиду, что самолечение может не только не решить проблему, но и усугубить её. Неправильно подобранные средства могут вызвать аллергическую реакцию или химический ожог слизистой.

Если говорить о профилактике проблем с запахом изо рта, то это — регулярная чистка зубов. Используйте специальные зубные щётки и пасты для кошек. Начинайте приучать питомца к процедуре постепенно, превращая её в приятный ритуал.

Осматривайте ротовую полость кошки не реже раза в неделю. Обращайте внимание на цвет дёсен, состояние зубов и наличие необычных образований. Регулярные проверки помогут вовремя заметить проблему и предотвратить её развитие.

Своевременное выявление причин плохого запаха изо рта у кошки критически важно для здоровья животного. Игнорирование этой проблемы может привести к развитию опасных патологий, ухудшению качества жизни питомца и значительным затратам на лечение в будущем. Источник: dzen.ru.