Какой ремонт запрещено делать в квартире

В квартире не допускается ремонт, подразумевающий модификацию несущих стен и объединение жилой комнаты с кухней, где есть газовая плита, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он отметил, что к запрещенным работам относятся установка на балконе батарей, относящихся к централизованной системе отопления в многоквартирном доме.

Не допускается модификация несущих стен и объединение жилой комнаты с кухней, где есть газовая плита, не допускается установка на балконе батареи, относящейся к централизованной системе отопления в многоквартирном доме, не допускается присоединение чердака дома или подвала к квартире, нельзя ограничивать или блокировать доступ к общедомовым системам вентиляции, водоснабжения, теплоснабжения и другим инженерным коммуникациям, — подчеркнул Гаврилов.

По его словам, объединение комнат, изменение их расположения или предназначения помещений, перемещение инженерных коммуникаций — все подобные изменения требуют согласования с УК, местными органами, жилищной инспекцией, а также редко — с соседями. Парламентарий добавил, что закон разрешает собственникам квартир делать ремонт, который не угрожает целостности конструктивных элементов здания или безопасности и комфорту жильцов.

Без согласований в обычной квартире можно провести следующие работы: косметический ремонт помещений, то есть покрасить стены, наклеить обои, уложить плитку, кафель, ламинат, линолеум, в ряде случаев заменить окна и двери, застеклить балкон, не меняя ширину проемов, заменить старые трубы на новые на тех же местах, переместить электроплиту в пределах кухни, заменить встроенную мебель на новую, расположив ее в тех же местах, — подытожил Гаврилов.

Депутат подчеркнул: если предполагается установка кондиционера и его блок выходит на фасад дома, то нужно посмотреть, есть ли разрешение управляющей компании на установку кондиционеров на фасаде дома для всех жильцов. Если его нет, то нужно согласовать с жильцами изменение облика дома. То же самое касается внешних антенн, подытожил Гаврилов.

Ранее Гаврилов рассказал, что тратить материнский капитал нельзя на покупку зарубежной недвижимости. Он предупредил, что сертификат также нельзя обналичить. По его словам, на практике обналичивание сегодня происходит путем формальной продажи, однако подобные сделки совершаются незаконно.