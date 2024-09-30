Как выбрать безупречно острый кухонный нож

Безупречной остротой обладают ножи из керамики, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он отметил, что у подобного материала есть недостаток — хрупкость, а режущая кромка быстро тупится.

Керамические лезвия славятся своей безупречной остротой, легкостью и экологичностью, однако у таких ножей есть и серьезные недостатки: они очень хрупкие, режущая кромка быстро тупится, а для качественной заточки необходимо обращаться в мастерскую, — добавил Васильев.

По его словам, ножи из углеродистой стали имеют хороший рез, долго держат заточку, но могут придавать еде неприятный железный привкус, а во влажной среде — покрыться ржавчиной. Собеседник подчеркнул, что бюджетным и функциональным решением станет прибор из нержавеющей стали.

Ножи из нержавеющей стали — бюджетное и функциональное решение, так как они долго сохраняют остроту, при этом не требуют особого ухода из-за добавок хрома в составе металла. Ножи из титана по эффективности близки к керамическим, но режут на порядок хуже: специалисты отмечают особенность их режущей кромки скорее давить, чем резать продукт, — заявил Васильев.

Эксперт добавил, что при выборе ножа важно обращать внимание на показатели твердости по методу Роквелла: чем мягче материал, из которого сделан нож, тем проще заточить его дома при помощи обычных инструментов. Например, большинство европейских ножей имеет твердость в 54–57 единиц, в то время как японские — от 60 вплоть до 67, подытожил Васильев.

Ранее он заявил, что любые окна можно утеплить ватой, поролоном или скотчем. Однако современные деревянные окна держат тепло не хуже пластиковых, в утеплении нуждаются старые советские рамы. Если цель — пережить в квартире со сквозняками один холодный сезон, то можно использовать «дедовские способы» с газетами и старыми простынями.