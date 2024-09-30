Биолог предупредил об опасности жевательной резинки для собак

Жевательная резинка полезна для людей, но опасна для собак, поделился с LIFE.ru профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Евгений Колесник. По его словам, в жвачке содержатся вредные для животных вещества.

Держите жевательную резинку без сахара подальше от собак. Хотя ксилит безопасен для людей, он токсичен для животных, — подчеркнул биолог.

Он отметил, что при этом жвачка полезна для людей, если правильно ее использовать. Так, жевание приводит к повышенному слюноотделению, которое предупреждает кариес, нейтрализует кислоты в пищеводе, очищает полость рта и помогает в выработке лизоцима и муцина, полезных для зубов.

К тому же активная работа жевательных мышц стимулирует выработку желудочного сока, что помогает организму бороться со стрессом. Более того, это влияет на улучшение внимательности и памяти, а также помогает при укачивании и токсикозе беременных, добавил Колесник.

Однако жевать резинку нужно не дольше 15 минут, потому что длительное жевание может привести к проблемам с желудком. К тому же подсластители могут вызвать аллергию, а сахар способствует образованию кариеса, подытожил специалист.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что жвачка может вызвать гастрит. По его словам, долго жевать резинку вредно для ЖКТ.