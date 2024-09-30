Почему из крана не течет чистая вода

Вода из крана в российских городах течет не из подземных источников, а с поверхности водоемов, поэтому она требует очистки. Об этом Pravda.Ru рассказал автор учебника «Управление ЖКХ», эколог, инженер-физик, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

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По его словам, в этом вопросе повезло только некоторым небольшим городам, у которых есть свои мощные подземные источники. Эксперт уточнил, что в остальном качество воды является неудовлетворительным из-за «проблемы последней мили».

«То есть до дома-то вода может доходить достаточно чистая, а дальше уже ржавые трубы из этой чистой воды делают сами знаете что — то, что очень часто течет из крана. И если в крупных городах — в Москве, в Новороссийске, в Новосибирске, в Краснодаре — уже более-менее последняя миля приведена в порядок, то у нас есть много небольших городков, до которых доходит чистая вода, но при этом то, что с ней творится на этой последней миле, просто страшно», — сказал Рыбальченко.

Академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко до этого говорил, что чаще всего вода из крана в квартирах безопасна и ее можно спокойно пить. Так, в московских квартирах она соответствует всем требованиям ГОСТа, отметил он. По его словам, в загородных скважинах вода также почти всегда качественная.

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