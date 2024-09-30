Кинолог рассказал, кому подойдут «детские сады» для собак

Некоторые владельцы предпочитают оставлять их в так называемых "детских садах" для собак. В таких учреждениях за животными присматривают профессиональные кинологи и обучают их различным навыкам. Это удобное решение, но оно подходит не всем, заявил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

- Сейчас популярность набирают так называемые "детские сады" для собак. Это место, где питомцы находятся под надзором профессиональных кинологов. С ними гуляют, учат командам и обеспечивают внимание и уход, пока хозяев нет рядом. Однако следует понимать, что не все собаки могут адаптироваться к такому виду временной передержки, - сказал Голубев.

Он отмечает, что если собака здорова и не испытывает стресса, оставаясь дома одна, то она не нуждается в постоянном присмотре. "Детские сады" подходят тем питомцам, которые страдают от сепарационной тревоги. Этот вариант временной передержки подходит и для животных, которые недавно появились у хозяина.

По его словам, здоровая собака в отсутствие хозяина нуждается лишь в дневном сне, она не тревожится и не скучает каждую секунду. При условии, что человек уделяет достаточно внимания питомцу после работы, обеспечивая физические нагрузки, полноценные прогулки и хорошее питание, в его отсутствие пес, скорее всего, будет спать и не нуждаться в постоянном общении.

- Бывает, что в таком "детском саду" не находится места для уединения, а особенно активный питомец может постоянно навязывать свое общество вашей собаке. Вместо радости ваш любимец может получить назойливого друга, который утомляет его играми. Если собака будет уставать, она может стать более нервной и даже начать проявлять нежелательное поведение дома, - подчеркнул президент РКФ.

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