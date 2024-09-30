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Россиянам рассказали, как не допустить взрыва газовых баллонов

Чтобы газовые баллоны не взорвались, нужно хранить их вдали от нагревательных приборов и убирать их с балкона в праздники, когда туда может прилететь петарда, поделился с MIR24.TV эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов. По его словам, последствия от взрыва газовых баллонов могут быть ужасающими.

Эксперты рассказали, как не допустить взрыва газовых баллонов
© РИА Новости

Хорошо проветривайте помещение, не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы, не используйте неисправные газовые приборы, не допускайте хранение запасных баллонов с газом около печей и нагревательных приборов, — отметил спасатель.

Он добавил, что газовые баллоны используются также при работе с натяжными потолками, поэтому лучше пользоваться услугами только проверенных бригад. К тому же важно заключить с рабочими договор.

В частных домах газовые баллоны взрываются при нарушении условий хранения и эксплуатации. К примеру, вентиль может быть закрыт недостаточно хорошо, или баллон могут внести с мороза в помещение, где из-за перемены температуры газ может расшириться, что приведет к его утечке, подытожил Халилов.

Ранее в московском районе Дегунино в жилом доме на территории ЖК «Селигер Сити» произошел сильный пожар. Его причиной стал взрыв газовых баллонов, которые использовались для работы с натяжными потолками.

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