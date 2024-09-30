Эксперты рассказали, как не допустить взрыва газовых баллонов

Чтобы газовые баллоны не взорвались, нужно хранить их вдали от нагревательных приборов и убирать их с балкона в праздники, когда туда может прилететь петарда, поделился с MIR24.TV эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов. По его словам, последствия от взрыва газовых баллонов могут быть ужасающими.

Хорошо проветривайте помещение, не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы, не используйте неисправные газовые приборы, не допускайте хранение запасных баллонов с газом около печей и нагревательных приборов, — отметил спасатель.

Он добавил, что газовые баллоны используются также при работе с натяжными потолками, поэтому лучше пользоваться услугами только проверенных бригад. К тому же важно заключить с рабочими договор.

В частных домах газовые баллоны взрываются при нарушении условий хранения и эксплуатации. К примеру, вентиль может быть закрыт недостаточно хорошо, или баллон могут внести с мороза в помещение, где из-за перемены температуры газ может расшириться, что приведет к его утечке, подытожил Халилов.

Ранее в московском районе Дегунино в жилом доме на территории ЖК «Селигер Сити» произошел сильный пожар. Его причиной стал взрыв газовых баллонов, которые использовались для работы с натяжными потолками.