Чистка мягкой мебели без химчистки – задача вполне выполнимая. Блогер @nechetoff поделился простым, но эффективным способом, как очистить диван от пятен с помощью подручных средств. Этот метод поможет справиться с загрязнениями, не оставляя разводов.

Для начала нужно приготовить чистящее средство: на один литр кипятка добавьте две столовые ложки соды и четыре столовые ложки перекиси водорода. Этот раствор поможет избавиться от пятен, не повреждая ткань дивана.

Затем возьмите полотенце и оберните его вокруг крышки от кастрюли, чтобы получилась удобная «насадка». Окуните конструкцию в подготовленный раствор и круговыми движениями аккуратно протрите поверхность дивана. Этот метод позволяет равномерно очистить обивку, избегая лишней влаги и разводов.

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Такой простой лайфхак заменяет профессиональную химчистку и помогает освежить мебель в домашних условиях, не прибегая к дорогостоящим услугам.