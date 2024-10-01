Эксперты дали пять советов по уходу за замшей

Совет № 1. Перед первым использованием обработайте замшевую вещь для удаления загрязнений. Используйте специальные средства из магазина или мягкую салфетку, смоченную в нашатырном спирте.

© СОВА

Совет № 2. Купите средство для защиты материала от загрязнений и влаги. Распылите его сразу после покупки. Если ткань испачкана, немедленно промокните пятно и затем дома очистите его с помощью мягкой щетки или губки.

Совет № 3. Хотя современные машины могут стирать деликатные ткани, лучше очищать замшу вручную. Используйте теплую воду и мягкие средства, не замачивайте. Не отжимайте изделия, дайте воде стечь, затем промокните полотенцем. Если вещь сильно загрязнена, отнесите её в химчистку.

Совет № 4. Не сушите замшу вблизи источников тепла. Повесьте одежду на плечики, а обувь оставьте для естественной сушки, придавая форму мягкими материалами.

Совет № 5. Не носите такие вещи в плохую погоду, предпочтите кожаную одежду или обувь в дождь и снег. Огромные сумки через плечо лучше не брать, чтобы не повредить поверхность, пишет newia.ru.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать школьную одежду и рюкзак.