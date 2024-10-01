Как выглядит и чем отличается черный мопс

Заводчики знают, что однотонные виды окрасов, именуемые также солидами, считаются самыми непростыми в разведении. Получить такой помет сложнее. Это приводит к тому, что особи с такой расцветкой будут стоить дороже. Правило будет относиться к любым породам собак. В этой статье выясним, как выглядит и чем отличается от собратьев черный мопс.

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Этот вид окраса у породы официально признан кинологическими ассоциациями и не считается недостатком, псы участвуют в разведении и выставках. Хотя он довольно редко встречается. Чтобы получить животное черного цвета, селекционер должен соблюдать особые правила, о которых мы и расскажем в данном материале.

Основные факты о черных мопсах

Мопс – это собака с богатой историей, которая покорила сердца людей своим очаровательным внешним видом и игривым характером.

Эти питомцы обладают уникальным набором черт, которые делают их по-настоящему особенными:

Плоскомордые собачки могут страдать от болезней, связанных с нарушениями дыхания, а их глаза, которые выступают из глазниц больше, чем у других собак, имеют высокий риск травматизации.

Черных мопсов отличает спокойствие и уравновешенность. Невзирая на то, что среди людей бытует миф о том, что черноокрашенные собаки обладают склонностью к агрессии. Их нельзя считать навязчивыми, но при этом они являются истинными эмпатами, улавливая человеческое настроение.

Общение с людьми – главный приоритет породы. Псы с удовольствием идут на контакт даже с незнакомцами и без проблем остаются под присмотром соседей во время отпуска хозяев.

Обильная линька, которая может продолжаться круглый год, делает мопсов неподходящими для людей, страдающих аллергией.

Эти собачки, считаясь очень компактными, не нуждаются в большой жилой площади. Кроме того, им не нужны длительные и чрезмерно активные выгулы.

Шерстка черного мопса может приобретать бурый оттенок при условии кормления несбалансированными рационами или выгорая на солнечных лучах. Для сохранения ее насыщенного цвета важно контролировать питание четвероногого друга и избегать длительных прогулок в жаркую погоду.

Мопсам свойственен хороший аппетит, поэтому они имеют склонность к возникновению ожирения. Хозяину важно контролировать ежедневное меню хвостатого.

В целом, мопс – прекрасный выбор для тех, кто ищет игривого и преданного компаньона, способного создать уютную и дружелюбную атмосферу в доме. Однако, перед тем как завести собаку, важно понять особенности ее здоровья и потребности, чтобы обеспечить любимцу долгую и счастливую жизнь.

Происхождение

История мопса связана с Древним Китаем. Именно там, среди императорских покоев, эти маленькие, упитанные собаки с морщинистыми мордочками и забавным хвостиком-колечком, считались священными животными. За ними следили личные слуги, охранявшие их. За кражу мопса государством предусматривалось наказание. Очень долгое время китайцы, охранявшие своих питомцев, не допускали их вывоза за пределы государства.

Только в XVI веке псы попали в Европу вместе с датскими купцами, которые привезли их в качестве подарков для монарших особ и знати. В Европе, мопсы быстро завоевали популярность, став любимцами королей и аристократии.

В Англии они даже стали символом роскоши и богатства. Королева Виктория, известная своей любовью к собаководству, была большой поклоннице породы. Именно она способствовала тому, что был создан ее Клуб в 1873 году.

Сегодня, мопсы остаются одними из самых любимых пород собак во всем мире. Игривый характер, преданность хозяину и милый внешний вид делают их идеальными компаньонами для людей любого возраста.

Описание породы

Согласно классификации FCI, мопсы относятся к собакам-компаньонам. Несмотря на компактное телосложение, они обладают пропорциональным и мускулистым телом.

Стандартом породы регламентируются основные параметры роста и веса: 6,3-8,1 кг и 26-32 см. Самочки всегда мельче.

Череп по форме напоминает круг, голова собаки посажена на немного выгнутую шею. Лоб животного покрывают явно заметные морщины. Мордочка выглядит укороченной. Ноздри у собаки открытые, широкие.

Глаза мопса излучают нежность. Они смотрятся большими и круглыми. Радужка исключительно темного окраса. Ушное полотно свисает вниз. Зубы должны смыкаться. Характерный прикус – перекус.

Спина мопса ровная, не может быть ни выпуклой, ни провисающей. Грудь обладает хорошо изогнутыми ребрами. Хвост имеет высокую посадку, загибается в кольцо. Наличие двух завитков на нем считается желательным признаком. Конечности умеренной длины. Форма лап напоминает кошачью.

Короткая шерсть имеет и остевой волос, и подшерсток, отличающийся мягкостью. Допустимых окрасов, согласно стандарту, несколько.

Черный окрас у мопсов

Как и у других пород, этот окрас у мопсов считается редко встречающимся. Его обеспечивает доминантный ген, то есть только один из родителей должен быть его носителем, чтобы были получены черные щенки в помете.

Рожденные малыши будут нести оба гена. Если эти гены одинаковы, они считаются гомозиготными, если различны – гетерозиготными.

Если один из родителей гомозиготен по черному гену, все щенки будут черными, независимо от цвета другого родителя. Однако если мама и папа гетерозиготны, то зачатые ими детеныши могут быть любого признанного стандартом окраса, включая черный.

Это происходит потому, что гетерозиготные родители могут передать своим щенкам как доминантный черный ген, так и рецессивный ген другого окраса.

Важно отметить, что у черного мопса «шубка» должна быть угольно-черного или смоляного цвета. Окрас шерсти однородный, без светлых волосков. На груди могут быть небольшие белые пятна. Губы, веки, радужка глаз, нос, коготки имеют насыщенную пигментацию.

Другие варианты цвета окрасов

Палевый окрас, напоминающий цвет сливок, считается среди представителей породы самым распространенным. Помимо этого, псы могут иметь абрикосовый оттенок шерстки, отличающийся усиленной насыщенностью, и серебристый с красивым пепельно-бежевым отливом. Черные представители породы мопс встречаются не так часто.

Все эти оттенки, кроме черного, имеют одну общую черту – их дополняет «маска» на морде, затемнения на ушках, скулах, лбу. Темный окрас морды, то есть «маска», делает мопса еще более привлекательным и подчеркивает его индивидуальность.

Характер и темперамент

Мопсы – миловидные и миролюбивые питомцы, которые излучают доброту и любовь ко всем вокруг. Это невероятно дружелюбные собаки, готовые общаться с кем угодно: кошками, сородичами, детьми, а даже с хомячками! Их доброта поистине безгранична – они никогда не проявляют агрессии, недружелюбно настроенный мопс – явление крайне редкое, скорее, исключение из правил.

Их общительность проявляется в стремлении быть рядом с людьми, ощущать их присутствие. Они обожают тактильный контакт. Даже если хозяин занят и не хочет в данный момент общаться, мопс не уйдет далеко, а тихонько сядет на ступню или привалится к ноге, лишь бы почувствовать тепло и любовь владельца, находясь рядом. Поэтому это собаки для людей, любящих проводить время с животными.

Несмотря на внешний вид, который может создать впечатление, что псы склонны к постоянной лени, мопсы – довольно подвижные и активные собаки. Они любят играть, бегать, гулять, исследовать мир. Однако игры им нужны не чрезмерно бурные, ввиду особого строения морды, хвостатые быстро устают и могут испытывать проблемы с дыханием.

Мопсы считаются тихими компаньонами. Их голос напоминает негромкое ворчание или хриплое бормотание. Эта тишина не свидетельствует о безразличии или пассивности. Напротив, она говорит о спокойствии и уравновешенности, которые характерны для породы. Эти собаки, как правило, не склонны к немотивированному лаю. Они не реагируют голосом на каждый шорох или внезапный звук.

Советы по воспитанию

Черные мопсы завоевали сердца своих хозяев не только элегантным внешним видом, но и интеллектом, способностью к общению и мгновенным пониманием команд. Это очень умные и послушные собаки.

Воспитание животного включает освоение правил поведения дома и на улице, социализацию, команды. Считается, что по обучаемости и способности к дрессировке мопсы могут встать в один ряд с большинством служебных собак.

Их любовь к еде можно использовать для разучивания даже самых сложных трюков.

За вкусный кусочек питомцы готовы на многое. Но и без дополнительного стимула они прекрасно понимают команды, и главное — охотно выполняют то, что хочет их хозяин.

Более того, мопсы способны строить короткие логические цепочки и самостоятельно принимать решения. Эта особенность может провоцировать сложности – в процессе дрессировки собака может проявлять упрямство. Однако этого можно избежать, если найти к питомцу правильный подход.

Содержание и питание

Ответственный хозяин уделяет внимание уходу за своим любимцем, который включает гигиену, регулярные выгулы, подбор меню и т.д.

Рацион должен быть сбалансированным и полноценным. Если вы выбираете для своего мопса готовые промышленные корма, предпочтение следует отдавать качественной продукции, обеспечивающей питомца всеми необходимыми питательными веществами. Определиться с подходящей диетой для вашего пса поможет ветеринар.

Производители обязаны указывать на упаковке, для каких собак предназначен корм и является ли он полнорационным. Если корм неполнорационный, важно проконсультироваться со специалистом, чтобы понять, какие витамины и добавки нужно включить в меню.

Частота и объем кормлений зависят от индивидуальных потребностей каждой собаки. Взрослых мопсов обычно кормят дважды в день, тогда как щенки нуждаются в более частых приемах пищи — до пяти раз в день.

Мопса можно кормить и натуральными продуктами, однако это требует значительных усилий и тщательного подхода. Важно дополнить натуральное питание витаминами и правильно рассчитать калорийность, а также баланс нутриентов. Такое питание должен составлять только диетолог.

Уход включает в себя стрижку когтей, очищение ушей и зубов, купание. Вычесывать питомца нужно нечасто – пару раз в неделю.

Мопсы годятся исключительно для домашнего содержания. Коротая шерсть животного не позволит ему постоянно проживать на улице, тем более в зимний период.

Здоровье мопсиков

Мопсы – это собаки, имеющие некоторые особенности здоровья. Из-за характерного строения морды они склонны к ряду наследственных заболеваний. Ответственный заводчик всегда проводит генетические тесты своих собак-производителей, чтобы минимизировать риск появления любых проблем у потомства.

Особое внимание следует уделять глазам. Их большие, выпуклые глаза подвержены различным недугам. Очищать их нужно после каждой прогулки специальными средствами, не содержащими в составе антибиотики.

Помимо этого, у мопсов часто встречаются проблемы с кожей, пищеварением, мочекаменная болезнь, дисплазия тазобедренного сустава, ожирение и аллергия.

Однако основной массы проблем можно избежать с помощью своевременной диагностики в клинике, правильный уход и забота – это залог долгой и счастливой жизни для вашего питомца.

Популярность черного окраса

Черные мопсы с их очаровательными морщинами и игривым характером стали настоящим трендом в мире собаководства. Их популярность обусловлена несколькими факторами. Во-первых, черный цвет, как известно, символизирует элегантность и таинственность. Черноокрашенные мопсы выглядят особенно изысканными.

Кроме того, черный цвет отлично сочетается с характерными экстерьерными особенностями породы: коротким приплюснутым носом, большими выразительными глазами и плотной, гладкой шерстью. Такая комбинация создает неповторимый и запоминающийся образ.

Существует также мнение среди владельцев мопсов, что шерсть черного окраса меньше заметна в доме и на одежде. Но этот факт все же можно считать спорным.

Конечно, популярность этих представителей породы связана с общим трендом на редкие окрасы собак. В современном мире люди очень ценят уникальность и индивидуальность, и такие питомцы отвечают этим потребностям.

Фото мопсов черного окраса

© Petstory

© Petstory

© Petstory

© Petstory

© Petstory

Для кого эта порода?

Мопс — это идеальный выбор для тех, кто хочет завести собаку:

Очень общительную и верную;

Компактных размеров;

С эффектной внешностью;

С короткой и гладкой шерстью;

Умеренно игривую и активную.

Однако псы не подойдут людям, которые:

Любят проводить время в одиночестве — мопс будет следовать за хозяином повсюду как тень;

Планируют брать собаку на пробежки — даже активные представители породы быстро устают из-за своих физиологических особенностей и не могут преодолевать большие расстояния, что может привести к необходимости нести их на руках;

Не готовы тщательно следить за рационом питомца — мопсы склонны к ожирению и аллергиям, и неправильное питание может негативно сказаться на их здоровье и продолжительности жизни;

Ищут сторожевую собаку — любимец может залаять при подозрительном шуме или при появлении незнакомца, но он не предназначен для охраны.

Советы по выбору щенка черных мопсов

Выбор щенка – это всегда волнительное событие. И когда речь идет о такой очаровательной и уникальной породе, как мопс, выбор становится особенно важным. Вам предстоит найти не просто щенка, а члена семьи, который принесет в ваш дом радость и верность на долгие годы.

Прежде всего, нужно определиться, куда обратиться – в питомник или к частному заводчику. Питомники, как правило, более профессиональны, они специализируются на разведении именно мопсов и даже конкретно черного окраса, ведут племенную работу, стараются получить здоровых и уравновешенных особей. У них обычно есть необходимые документы, а значит, вы можете быть уверены в происхождении щенка и его родословной. Кроме того, питомники могут предоставить вам больше информации о породе, ее особенностях и уходе.

Однако у частных заводчиков есть свои преимущества. Их проще найти, а щенки могут стоить дешевле.

Но независимо от того, куда вы обратитесь, помните, что важно подойти к вопросу ответственно. Посетите питомник или частного заводчика, осмотрите место, где содержатся щенки, поговорите с продавцом. Узнайте, были ли у родителей помета какие-либо генетические заболевания, какие прививки сделаны малышам.

Выбор щенка – ответственная задача. Помните, что черный мопс – редкий представитель породы, поэтому, возможно, поиски могут несколько затянуться.

Мнение владельцев об этих собачках

Владельцы мопсов единодушно отмечают их милую внешность и забавное выражение морды. Эти собаки приносят в дом радость и позитив, а их преданность и желание быть рядом с хозяином просто невероятны.

Люди отмечают, что черные мопсы обладают отличным аппетитом, что, впрочем, может быть проблемой. Из-за склонности к ожирению важно следить за их рационом, подбирая корм с диетологом и отказываясь от соблазнительных, но вредных для их здоровья лакомств.

Кроме того, владельцы говорят, что мопсы отличаются добрым нравом и не агрессивны. Благодаря этому, они прекрасно уживаются с детьми и другими домашними животными. Их дружелюбный характер позволяет им быть идеальными компаньонами, готовыми следовать за хозяином куда угодно и проводить с ним максимальное количество времени.

Хозяева собак отмечают, что мопсы, в том числе и черные, требуют особого внимания к гигиене. Их складки над носом, а также большие глаза нуждаются в регулярном уходе.

Одним из недостатков является склонность к линьке. Владельцам приходится часто убирать шерсть в доме.

В целом, мопсы – это замечательные собаки, которые, при должном уходе, станут верными друзьями и подарят множество радостных моментов.