Все, что нужно знать о голубом французском бульдоге

Ни для кого не секрет, что многие выбирают для себя питомцев исключительно по внешности. Конечно же, такую тактику назвать правильной нельзя, поскольку важно изучить породную специфику, касающуюся особенностей характера, но экстерьер все считается весомым фактором. В этой статье выясним, как выглядит голубой французский бульдог, насколько он редко встречается.Согласно породному стандарту, эта расцветка является неразрешенной. То есть, Международная кинологическая федерация (МКФ) не признает таких особей чистопородными. Однако некоторые заводчики этот факт игнорируют и продают животных такого окраса. Получается, что официальных документов от зарегистрированных клубов у них быть не может.

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Основные факты о голубых французских бульдогах

Эта порода относится к собакам-брахицефалам. То есть песики являются обладателями черепа особой формы – он укорочен, нос выглядит плоским, на морде имеется складчатая кожа. Из-за особого строения головы многие представители породы склонны к офтальмологическим заболеваниям и плохо переносят жару и мороз. Голубой французский бульдог по факту имеет шерстку сероватого оттенка. Подшерсток у породы отсутствует. Поэтому четвероногие восприимчивы к низким температурам. Зимой их рекомендуется одевать. Порода не считается спортивной. Бульдожки не любят много двигаться, так как быстро устают и могут начинать тяжелее дышать. Достаточно своевольны. Это может проявляться в обучающем процессе. Хорошей мотивацией будет вкусное угощение. Плоскомордые собачки имеют список характерных недугов: дерматит, вздутие живота, переедание, ожирение, болезни глаз и т.д. Специалисты уверены, что голубые французские бульдоги могут иметь гораздо большее количество наследственных патологий, чем их сородичи, поэтому считают их разведение неэтичным.

Историческая справка

По одной из версий, история породы, несмотря на название, начинается вовсе не во Франции, а в Англии.

В 19 столетии британские рабочие, стремясь создать идеального компаньона для города, начали выведение миниатюрной и дружелюбной версии уже официально оформленного тогда английского бульдога. Для этого они скрещивали самых маленьких представителей породы с мопсами и другими сородичами. В итоге были получены собачки, обладающие компактными размерами и дружелюбным нравом.

Настоящий бум популярности французские бульдоги пережили в конце 19 столетия, став любимцами парижской богемы. Художники, писатели и артисты были очарованы их забавным видом и преданным характером. Именно в это время был разработан первый стандарт породы, закрепивший её отличительные черты.

Спрос на них еще больше возрос, благодаря аристократам, которые с гордостью демонстрировали миловидных питомцев на выставках. Этот факт также способствовал тому, что иностранные селекционеры, очарованные бульдожками, привезли их в свои государства, в том числе и в США.

Голубой цвет появлялся у французских бульдогов в процессе селекции периодически, но не вызывал интереса у заводчиков. Только в условиях современности, когда мода на редкие расцветки в тренде, их начали разводить целенаправленно.

Описание

Эта порода из Франции, согласно классификации МКФ, относится к декоративным собакам-компаньонам, а точнее – к секции малых молоссоидов. Очаровательные создания унаследовали гены предков, живших еще во времена античного Эпира.

Рост бульдога любого окраса, голубого, в том числе, варьируется от 28 до 35 см, а вес – от 8 до 15 кг. Отличительная особенность породы – крупная, массивная голова с короткой мордой и характерными складками кожи на ней. Широкая грудь, крепкие лапы и мускулистое телосложение создают впечатление силы и компактности.

Стандарт породы «французов» описывает их голову как квадратную, массивную, с ярко выраженным переходом ото лба к морде (стопом). Глаза выразительные, большие, посажены низко и широко. Ушки имеют средний размер, стоячие. Нос и глаза насыщенно пигментированы.

Тело коренастое, с массивной спиной и грудью бочкообразной формы. Конечности достаточно короткие, причем передние короче, что придает псам характерную приземистость. Хвост недлинный, он толстый у основания и сужающийся к кончику, не поднимается выше линии спины.

Шерсть у французских бульдогов короткая, плотно прилегающая, с характерным блеском.

Голубой окрас у французских бульдогов

Любой окрас шерсти у собак – от угольно-черного до сияющего белого – определяется сложным взаимодействием генов и пигментов. На цвет волоса влияет меланин, который делится на два типа: эумеланин и феомеланин. Первый из них отвечает за черную пигментацию, а второй – за рыжую.

У французских бульдогов разнообразие оттенков, получаемых за счет эумеланина, отчетливо заметно. При плотном распределении эумеланина по волосу шерсть приобретает насыщенный черный цвет. Неравномерное распределение пигмента приводит к появлению коричневатых оттенков.

Существуют также гены-модификаторы, чья функция – ослабление пигментации. При наличии этого гена черный цвет «разбавляется», и собака приобретает серую окраску, которую заводчики называют «голубой» или «синей».

Хоть и голубой цвет шерсти у французских бульдожек считается необычным, но он стал предметом споров в кинологии. С одной стороны, использование в племенной работе собак с геном-модификатором допускается, но вязать их между собой не стоит. Это позволяет сохранить разнообразие окрасов и не допустить распространения нежелательных генетических комбинаций. С другой стороны, голубые щенки, полученные от двух родителей с таким геном, непременно выбраковываются.

Такой запрет обоснован. Ген-модификатор, отвечающий за ослабление пигментации и получение голубого окраса меха, может оказывать негативное влияние на здоровье французских бульдогов. В частности, у особей с этой расцветкой чаще встречаются различные патологии.

Голубой окрас у французских бульдогов связан с генетикой

Другие цвета окрасов

Допустимыми окрасами являются три: тигровый, палевый (также называемый «фавном») и с пятнами.

Тигровый окрас характеризуется наличием темных полос (их именуют тигровинами) на основном фоне, палевый – однородным распределением цвета, а пятнистый представляет собой комбинацию белого с другими разрешенными оттенками.

Все вариации расцветок разрешают наличие белоснежных отметин и черного затемнения морды, называемого «маской». Пятнистый окрас может включать крап.

Трехцветные особи, а также белые и абсолютно черные не разрешены стандартом. Так же как и голубые бульдоги.

Черты характера и темперамент

Бульдожка обладает дружелюбием и жизнерадостностью. Эти собаки стремятся проводить как можно больше времени в компании человека. Они готовы к общению со всеми: ребятишками всех возрастов и другими домашними животными.

Французские бульдоги умны и обучаемы, хотя иногда могут проявлять упрямство. Они ценят комфорт и любят проводить время дома, но также готовы к играм и прогулкам, хотя и умеренно активным.

Некоторые владельцы уверены, что их собаки обладают хорошим чувством юмора и могут развеселить семью забавными выходками. Они требуют внимания и заботы, поскольку очень общительны, но взамен дарят своему хозяину огромное количество любви и преданности. Четвероногие никак не хотят оставаться в одиночестве на долгое время и могут испытывать стресс или тревогу при длительном отсутствии хозяев.

Французские бульдоги любого цвета, голубые, в том числе, известны своей адаптивностью. Они могут комфортно жить как в просторных домах, так и в небольших квартирах, что делает их подходящими для городских условий. Эти собаки не требуют чрезмерных физических нагрузок, но выгулы и игры на свежем воздухе все же нужны.

Французские бульдоги обладают терпеливым и добродушным нравом. Они не проявляют агрессию и обычно дружелюбны к незнакомцам при условии правильного воспитания. Хорошо ладят со всеми членами семьи.

Вопросы воспитания и дрессировки

Считается, что эти бульдоги – отличный выбор для новичков в собаководстве, а также детей. Действительно, они готовы учиться и слушаться человека. Дружелюбный и ласковый характер делает их прекрасными компаньонами. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, обучение бульдога может включать в себя некоторые сложности.

Псы действительно умны и довольно быстро усваивают команды.

Однако нельзя забывать, что для породы характерно некоторое своеволие и упрямство, что может негативно сказаться на процессе воспитания. Необходимо терпение, последовательность и положительное подкрепление для достижения желаемых результатов.

Французские бульдоги обладают выраженной эмпатией. Они тонко чувствуют настроение хозяина и не будут докучать ему, если он занят. Но это вовсе не значит, что животные могут долгое время обходиться без общения. Эти собаки очень нуждаются во внимании и ласке. Оставлять их надолго в одиночестве не рекомендуется, так как это может привести к развитию проблем с поведением.

Питомцы не относятся к сторожевым породам. Их охранные инстинкты развиты средне. В случае необходимости, они могут попытаться защитить свою территорию и семью, но не стоит полагаться на них как на надежных сторожей.

Французский бульдог может стать прекрасным компаньоном для новичка, но важно понимать, что содержание собаки, даже такой милой и дружелюбной, — это большая ответственность. Необходимо быть готовым к ежедневным прогулкам, дрессировке, обращениям в клинику и т.д.

Любую собаку требуется своевременно социализировать. Это поможет вырастить уравновешенного и дружелюбного пса, который спокойно воспринимает свое окружение.

Уход и питание

Голубой бульдог – это порода, требующая особого внимания к уходу и подбору питания. Содержать ее можно только в домашних условиях.

Короткая морда, придающая неповторимый шарм, является также и причиной некоторых проблем. Брахицефальный синдром, характерный для французских бульдогов, приводит к затрудненному дыханию и риску перегрева. Поэтому владельцам необходимо обеспечить им прохладное место в жару, избегать физических нагрузок и внимательно следить за их состоянием.

Особое внимание следует уделить уходу за кожей. Складки на морде французских бульдогов склонны к накоплению грязи и влаги, что может привести к раздражению и инфекциям. Их регулярное очищение специальными средствами для ухода – обязательное условие для поддержания здоровья.

Короткую шерсть вычесывают нечасто – пару раз в неделю. Купание – процедура, необходимая раз в месяц.

Французские бульдоги склонны к перееданию и ожирению. Неправильное питание может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому рацион должен быть сбалансированным и адаптирован к их потребностям. Важно выбирать корма премиум-класса, богатые необходимыми нутриентами. Надо обращаться за помощью к диетологу, который поможет рассчитать суточный калораж, превышать который не стоит. Также не рекомендуется чрезмерно часто предлагать питомцу лакомства.

Не стоит забывать и о физических нагрузках, которые необходимы для поддержания формы и психического здоровья. Прогулки, игры и развлечения должны быть частью повседневной собачьей жизни, но с учетом породных особенностей – короткие, неизнурительные и в нежаркое время суток.

Здоровье и профилактика заболеваний

Если бульдогу обеспечен необходимый уход, он может прожить долгую и счастливую жизнь, достигая возраста более 10 лет. В целом, эта порода отличается хорошим здоровьем. Но, как и у всех собак, у них существует предрасположенность к определенным заболеваниям.

Одна из наиболее распространенных проблем – дерматит, который возникает из-за скопления грязи в складках на морде. Регулярная гигиена и очистка этих складок необходимы для предотвращения воспаления.

Особое строение морды также делает собак склонными к заболеваниям глаз, таким как конъюнктивит,глаукома и катаракта.

Межпозвоночная грыжа – еще одна проблема, которая может возникнуть из-за чрезмерной активности или быть наследственной.

Из-за особенностей строения морды псы подвержены нарушениям терморегуляции, страдая как от холода, так и от жары. Некоторые авиакомпании даже запрещают перевозку французских бульдогов на борту своих самолетов из-за риска нехватки воздуха. Нарушения дыхания также появляются у собак, страдающих от ожирения.

Важно понимать, что эти проблемы не неизбежны. Правильный уход, своевременные профилактические осмотры у ветеринара и внимательное наблюдение за здоровьем собаки помогут избежать многих из них и обеспечить ей долгую и счастливую жизнь. Проводить диспансеризацию рекомендуется ежегодно.

Плюсы и «особенности» породы

Представители этой породы обладают рядом преимуществ, которые могут сделать их идеальными питомцами для разных типов владельцев:

Псы легко адаптируются к недолгим путешествиям и могут комфортно передвигаться в общественном транспорте с использованием переноски.

Эти собаки очень дружелюбны и при правильном воспитании легко уживаются с другими любимцами.

Французские бульдоги умеренно активны и игривы, что делает их отличными компаньонами для людей, не желающих много времени уделять физической нагрузке питомца.

Простота ухода за короткой шерстью и отсутствие необходимости частых посещений груминг-салонов также являются большим плюсом.

Однако есть и особенности породы, которые могут потребовать дополнительного внимания со стороны хозяина:

Французские бульдоги чувствительны к экстремальным температурам и могут легко получить тепловой удар или переохлаждение. Им трудно переносить жару и холод из-за особого строения черепа.

После купания их необходимо тщательно высушивать, а в плохую погоду использовать специальную одежду для прогулок, чтобы пес не замерз.

Плавание также представляет опасность для этих собак, так как они плохо держатся на воде из-за своей тяжести и могут утонуть. Владельцам придется внимательно следить за питомцем у водоемов, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.

Фото голубых французских бульдогов

© Petstory

© Petstory

© Petstory

© Petstory

© Petstory

Какому типу владельцев подойдет порода?

Французские бульдоги – компактные и неприхотливые собаки, считающиеся идеальными компаньонами для жизни в небольших квартирах. Их спокойный характер и умеренные потребности в физических нагрузках делают их подходящими для людей, которые предпочитают проводить больше времени дома. Это игривые и ласковые собаки, прекрасно относящиеся к детям, а значит, отличные семейные любимцы.

Важно помнить, что французские бульдоги нуждаются в последовательной дрессировке и воспитании. Они умны, но могут быть упрямыми, поэтому важно показать себя как лидера и обеспечить питомца воспитанием.

Как и для любой собаки, ежедневные занятия, направленные на обучение послушанию, являются ключом к гармоничным отношениям. Эти питомцы подойдут как для новичков, желающих заниматься систематическими тренировками, так и для собаководов с опытом.

Бульдоги, синие, в том числе, обладают дружелюбным и общительным нравом. Они легко уживаются с другими домашними животными, будь то грызуны, птицы или кошки, особенно если выросли вместе. Поэтому подойдут для больших семей, где уже есть питомцы. Хорошо относятся к детям.

Советы по выбору щенка голубого французского бульдога

Приобретение питомца – крайне ответственное мероприятие, требующее от человека определенных действий.

Первым делом стоит, конечно же, изучить породный стандарт. Дело в том, что подобное приобретение может нести определенные риски. Учтите, что питомцы, не имеющие официально оформленных документов, не могут принимать участие в выставках. То есть на награды и титулы претендовать не получится.

В стандарте указано, что голубой окрас у французских бульдогов не считается разрешенным. По этой причине основательно взвесьте свое решение, прежде чем останавливать выбор на любимце этого цвета.

Непременно стоит проверить репутацию заводчика синих французских бульдогов перед покупкой, предварительно ознакомившись с отзывами о нем. Это можно сделать в Интернете – в социальных сетях, на сайте питомника и др.

Не стоит гнаться за дешевизной или искать щенков на «птичьем» рынке. Найдите заводчиков, которые заботятся о здоровье и благополучии своих собак, проводят регулярные обследования. Побеседуйте с продавцом, узнайте об его опыте, о том, как он выбирает пары для разведения, какие условия содержания он обеспечивает своим собакам и т.д.

Уделите внимание осмотру щенков. Они должны быть активными, игривыми, иметь блестящую шерсть, чистые глаза и уши.

Комментарии владельцев о породе

Хозяева голубых французских бульдогов говорят о своих питомцах следующее: