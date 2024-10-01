Названа опасность неправильного использования ионизаторов воздуха

Если неправильно использовать ионизаторы воздуха, может ухудшиться самочувствие, рассказал Lenta.ru доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. По его словам, также может возникнуть раздражение дыхательных путей.

При превышении предельно допустимой концентрации озон может вызывать раздражение дыхательных путей, кашель, одышку и привести к ухудшению состояния здоровья при наличии у человека таких заболеваний, как грипп, ОРВИ, астма, а также при аллергии и онкологических заболеваниях, — объяснил эксперт.

Физик отметил, что особенно вредно длительное воздействие этого газа для пожилых людей, детей и людей, у которых есть респираторные заболевания. Также из-за неправильной работы устройства может возникнуть беспокойство, напряженность, усталость, нервозность и даже депрессия.

Вероятно появление и сердечно-сосудистых заболеваний, добавил Юрасов. Кроме того, неправильное использование ионизаторов чревато атеросклерозом и старостью раньше времени. Проблемы со здоровьем могут возникнуть не только у людей, но и у домашних животных, подытожил специалист.

Ранее Алексей Юрасов рассказал, что ароматические масла, добавленные в увлажнитель воздуха, могут навредить здоровью. По его словам, такое использование прибора может привести к болезням.