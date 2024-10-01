Кинолог: как выбрать корректирующий поведение ошейник для собаки

Разницу между электрошоковым ошейником и ошейником «антилай» в беседе с «Мослентой» объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, подобная амуниция отличается принципом работы: одни используют электрический разряд, другие подают звуковой сигнал, третьи распыляют спрей лимона из маленького баллончика, закрепленного на ошейнике.

«Некоторые собаководы используют электрошоковые ошейники для дрессировки собак, совершенно не понимая, какой вред они могут нанести животному. Собака испытывает боль, пугается, начинает не доверять владельцу. Более того, проблема только усугубляется: потому что никакой дрессировки на самом деле не происходит, а собака мучается и через какое-то время становится неуправляема. Ни в коем случае нельзя путать их с обычными ошейниками "антилай", которые содержат спрей или ультразвук. Их можно использовать после консультации с ветврачом», — предупредил Голубев.

Специалист уточнил, что с помощью электрошокового ошейника, который воздействует на питомца током, некоторые хозяева пытаются дрессировать собак или обучать их нормативным командам. Однако подобное действо кинолог назвал варварским и подчеркнул, что использование данного ошейника повлечет только негативные последствия.

Ошейники «антилай», в свою очередь, работают с помощью ультразвукового сигнала или спрея лимона. Это достаточно распространенное средство коррекции поведения животного, а для некоторых собак — единственное. «Бывает так, что скорректировать проблему постоянного лая не удается с помощью дрессировок и воспитания, тогда прибегают к ошейникам "антилай", которые являются иногда единственной альтернативой негуманному средству — подрезанию связок», — объяснил эксперт.

Таким образом, ошейники «антилай», в отличие от электрического ошейника, не наносят большого вреда собаке, если имеют ветеринарный сертификат, заключил Голубев.