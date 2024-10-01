Назван признак, что домашнего питомца надо показать зоопсихологу

Если питомец становится излишне крикливым, его стоит показать специалисту, поделился с KP.RU зоопсихолог Мирослав Волков. По его словам, иногда дополнительные «мяу» и «гав» могут свидетельствовать о том, что с животным что-то не так, и быть причиной для своевременного обращения к врачу.

Волков отметил, что к зоопсихологу хозяева обращаются в случае, если поведение питомца снижает качество жизни его самого, владельца или мешает окружающим. При этом отклонение от нормы может быть разным для разных людей: кого-то не смущают дерущая диван кошка или собака, которая ходит в туалет на пеленку.

Избыточная вокализация — как раз одна из самых частых проблем, с которой ко мне обращаются. Наряду с агрессивным поведением, нечистоплотностью питомца, нарушением пищевого поведения или нанесения вреда себе самому. В последнее время заметен тренд на консультации по правильному содержанию разных видов животных, — подчеркнул зоопсихолог.

Ранее ветеринарный врач Наталья Павлова рассказала, что осенью нужно надевать на маленьких собак одежду для прогулки. По ее словам, если этого не делать, у питомца может случиться переохлаждение, которое приведет к снижению иммунитета и обострению вялотекущих заболеваний.