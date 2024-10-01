Эти приемы сделают интерьер устаревшим

Многоярусные потолки, мебель и техника ограниченного функционала, а также несколько видов напольного покрытия в одном помещении — это приемы, которые делают интерьер устаревшим. Об этом «Ленте.ру» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

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По словам эксперта, многоярусные потолки повсеместно использовались в интерьерах в начале и середине 2000-х годов.

«Такие конструкции визуально опускают потолок и делают пространство гнетущим и неуютным. Не спасают в этой ситуации даже встроенные споты, от которых тоже рекомендуется отказаться», — заявила Кузнецова.

По ее мнению, лучше отдать предпочтение ровным и светлым потолкам, а в качестве светильников выбрать горизонтальные плафоны или LED-подсветку по периметру комнаты.

Одним из главных современных трендов дизайнер назвала многофункциональность и продуманность интерьера. Именно поэтому она призвала отказаться от мебели и техники с ограниченным набором опций для использования. В особенности это важно для владельцев небольших квартир.

«Современная мебель, бытовая техника оснащается не только механизмами трансформации под разные бытовые нужды, но дополняется более широким спектром функций, что позволит не только уберечь свободное пространство квартиры, но и облегчить быт хозяев», — Ксения Кузнецова, дизайнер.

Еще одним устаревшим трендом в оформлении интерьеров приемом Кузнецова считает выбор разных напольных покрытий как в одном помещении, так и в разных. Такой прием визуально дробит пространство и лишает его цельности, объяснила она. Не стоит забывать и о том, что в использовании разных напольных покрытий есть стыки, которые также не добавят эстетичности даже самому изысканному интерьеру, добавила дизайнер.

Ранее Кузнецова дала россиянам советы по грамотному обустройству комнаты школьника. По ее мнению, важно грамотно обустроить рабочую зону, обеспечить достаточное количество мест для хранения и избавиться от лишнего визуального шума в интерьере.