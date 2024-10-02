Специалист объяснил разницу между зоопсихологами и кинологами

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о разнице между зоопсихологами и кинологами.

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«Зоопсихология — всё же академическая наука, зоопсихологи не занимаются воспитанием или дрессировкой собак. А кинологи занимаются», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

По его словам, кинолог работает не только с собакой, но и с хозяином, учит правильному обращению с питомцем, налаживает взаимоотношения между ним и его владельцем.

Ранее ветеринар Ирика Сабитова рекомендовала обрабатывать питомцев от паразитов даже осенью.