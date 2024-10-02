Агроном рассказал секреты посадки облепихи и смородины

Необходимые витамины одни люди собирают с грядки, другие закупают в магазинах. А когда посадить смородину и облепиху так, чтобы хватило и на компот, и на варенье, рассказал заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и земледелия, почетный работник АПК РФ агроном Алексей Мармулев 2 октября.

© РИА Новости

«Высаживать смородину, если это в закрытой корневой системе (контейнерах), можно круглое лето, с весны до осени. Если это с открытой корневой системой, то можно высаживать ее до середины октября. Только нужно обязательно обильно полить», — говорит Мармулев.

Сибирская смородина не подвержена вымерзанию, она спокойно переносит резкие перепады температуры. Но чтобы уже летом был хороший урожай, смородину нужно посадить правильно.

Если кусты очень высокие, лучше обрезать 1/3 от ветки и оставить сантиметров 30.

Высаживать нужно двухлетние саженцы с хорошей корневой системой под углом 45 градусов. Так и правильнее, и куст разрастется привлекательнее, утверждает Алексей. При посадке в 30-40-сантиметровую яму полезно разместить перегной или компост, перемешать с почвой, корни равномерно распределить. После слегка утрамбовать землю, чтобы она плотно держала саженец, и обильно полить. По поводу облепихи агроном также дал пару советов.

«Она очень сильно подвержена фузариозному увяданию. Так как корни находятся неглубоко, ее не нужно высаживать там, где проводится механическая обработка почвы, а от сорняков лучше избавиться вручную», — объясняет агроном.

Облепиха — двуполое растение, поэтому высаживать нужно и женские, и мужские кустарники. В среднем на 5-6 женских кустов нужен 1 мужской. Отличить их между собой достаточно просто. У женских растений, в отличие от мужских, почки небольшие. Можно набрать одних мужских или одних женских, но урожай будет уже не таким хорошим.

Желательно не вносить под облепиху органические удобрения в виде перегноя или навоза. Если хочется удобрить, то можно добавить только минеральные удобрения азотные, фосфорные, калийные или сложные, в которых имеются все элементы. Но, как правило, облепиха не особо в них нуждается. Единственное: стоит позаботиться, чтобы почва была легкая, в глиняных и сухих она плохо себя чувствует.

Ранее агроном Алексей Мармулев поделился советом, как сохранить лук и чеснок до весны.