Как правильно говорить с собакой, чтобы она понимала

Группа ученых из Женевского университета провела уникальный опыт, которой помог раскрыть особенности восприятия речи человека собаками. Результаты исследования опубликовало издание PLOS Biology.

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В процессе эксперимента ученые провели анализ речи 27 человек, разговаривающих на пяти разных языках. Они изучили, как испытуемые общаются как между собой, так и с животными. Основным элементом метода являлась электроэнцефалография, позволившая отследить активность мозга, как людей, так и собак в качестве реакции на звуки.

Ученые установили, что темп речи человека существенно превосходит скорость, с которой животные реализуют свои вокализации. Человек способен произнести в секунду четыре слога, а пес – только два. Это открытие – яркая демонстрация значительного различия в способностях коммуникации двух видов.

Авторы исследования считают, что замедление темпа речи при коммуникации с питомцами может иметь адаптивный характер. Потому что поможет людям не только лучше понять своих домашних животных, но и улучшит процесс общения между видами.

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