В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно пользоваться дихлофосом

Перед обработкой квартиры дихлофосом необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по применению средства, передает «МК в Красноярске» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. По информации ведомства, аэрозоль уничтожает всех членистоногих, например тараканов, мух, комаров и муравьев.

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В Роспотребнадзоре объяснили, что перед использованием дихлофоса нужно прочесть инструкцию, рассчитать необходимый объем в соответствии с площадью помещения и ознакомиться с правилами безопасности. Необходимо подготовить помещение: сделать уборку, спрятать еду, посуду, полотенца, белье и средства личной гигиены, а также отодвинуть от стен мебель и технику на 15-20 см. Вентиляцию требуется закрыть мелкой сеткой, а трещины и щели — заклеить.

«В момент обработки в квартире не должно быть людей и животных, а двери и окна должны быть плотно закрытыми. При самостоятельной обработке помещений обязательно используйте средства защиты, такие как очки для глаз, респиратор или маску для лица, резиновые перчатки», — указали в ведомстве.

После обработки квартиры нужно покинуть ее и сразу же вымыть руки и лицо. По окончании времени ожидания необходимо проветрить помещение и выполнить влажную уборку, подытожили в Роспотребнадзоре.

21 сентября семья из Красной Сопки Красноярского края в количестве четырех детей, матери и отца поступила в больницу с сильным отравлением. Вскоре скончались двое детей — 6 и 13 лет, затем умерла 11-летняя девочка, а еще спустя сутки — их 12-летняя сестра. Кроме того, погиб котенок, который проживал в доме. В качестве приоритетной рассматривается версия с отравлением аэрозольным инсектицидным средством.