Как визуально расширить пространство в ванной

Во многих квартирах и старых, и новых образцов делают очень маленькие ванные. Конечно, это доставляет дискомфорт, но есть способы визуально расширить пространство.

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Во-первых, обеспечьте достаточную освещенность помещения. Добавьте встроенные светильники и обратите внимание на подсветку. Можете выбрать светодиодную ленту.

Старайтесь выбирать плитку крупного размера. Она преобразит пространство. Мозаика не подходит для маленьких ванных комнат.

Ставьте раковину небольшого размера, подвесные унитазы и современные душевые системы. В этом случае у вас будет все необходимое, рассказала дизайнер Юлия Тычино «Белновостям».

Ранее сообщалось, что многие, кто затеял ремонт в квартире, задумываются о трендах в ее оформлении. Некоторые тенденции проходят быстро, а некоторые остаются надолго, рассказала эксперт по вопросам дизайна интерьера Юлия Тычино.