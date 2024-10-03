Назван безопасный способ дезинфекции насекомых

Перед обработкой дома дихлофосом необходимо прочитать инструкцию. Способ безопасной травли насекомых дома назвали эксперты Роспотребнадзора, передает «МК».

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Также необходимо рассчитать нужный объем аэрозоля, основываясь на площади помещения. Кроме того, следует ознакомиться с мерами предосторожности.

Прежде всего нужно подготовить помещение к обработке: навести порядок, убрать еду и посуду, белье, полотенца и предметы личной гигиены. Если возможно, мебель и технику стоит отодвинуть от стен на 15-20 сантиметров. Также необходимо, замазать или заклеить трещины и щели, а вентиляцию необходимо закрыть мелкой сеткой.

В момент обработки люди и животные должны покинуть квартиру, окна и двери должны быть плотно закрыты. При самостоятельной обработке необходимо использовать средства защиты: очки, респиратор или маску, резиновые перчатки. Сразу после завершения обработки следует покинуть помещение, помыть руки и лицо. Через некоторое время нужно проветрить жилье и провести влажную уборку.

Ранее жильцы села в Свердловской области пожаловались на нашествие мух. По их словам, по вине местной птицефабрики дома, улицы, детские площадки, школу и детский сад атаковало огромное насекомых.