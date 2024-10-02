В Госдуме рассказали, какой ремонт нельзя делать в квартире

Прежде чем начать ремонт в необжитой новостройке или вторичном жилье, стоит учесть, что там категорически делать нельзя.

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"Если вы планируете объединять комнаты, перемещать их расположение, меняя назначение помещения и перемещать инженерные коммуникации, что очень часто практикуется особенно в старых домах - все подобные изменения требуют согласования с управляющей компанией, местными органами, жилищной инспекцией, и в некоторых случаях требуется разрешение соседей. Также в некоторых зданиях при незначительных работах - таких, как, например, замена окон или изменение их формы, может потребоваться разрешение от местных или региональных органов, отвечающих за контроль объектов культурного наследия - это в том случае, если здание является объектом культурного наследия и указанные манипуляции относятся к изменению внешнего облика здания", - рассказал "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция "КПРФ").

Иногда в старинных домах встречаются и двери из квартиры в подъезд, которые имеют историческую ценность. Поэтому в случае с проведением ремонтных работ в доме, который имеет статус памятника культурного наследия, предварительно нужно получить разрешение, чтобы ни в коем случае не нарушить и не испортить элементы дома, имеющие историческую ценность.

Начиная внутренний ремонт помещений, нужно понимать, что перепланировка и переустройство - это не одно и то же, хотя и то, и другое подразумевает масштабные работы в квартире. Перепланировка означает изменение расположения комнат, например, если в коридоре создается отдельное помещение под гардеробную или если гостиную, спальню или кухню планируется увеличить за счет лоджии - к таком приёму очень часто прибегают современные дизайнеры и архитекторы. А вот переустройство подразумевает перемещение водопроводных труб (например, перемещение ванны, душа), перемещение отопительных и кухонных коммуникаций.

"В каждом регионе есть нормативно-правовые акты, которые обязательно нужно изучить, прежде чем начинать глобальный ремонт, так как они накладывают ограничения на возможности перепланировки. И если их нарушить, то компетентные органы не одобрят изменение структуры помещений.Законодательство разрешает собственникам квартир делать ремонт, который не угрожает целостности конструктивных элементов здания или безопасности и комфорту жильцов. Без согласований в обычной квартире можно провести следующие работы: косметический ремонт помещений, то есть покрасить стены, наклеить обои, уложить плитку, кафель, ламинат, линолеум, в ряде случаев заменить окна и двери, застеклить балкон, не меняя ширину проёмов, заменить старые трубы на новые на тех же местах, переместить электроплиту в пределах кухни, заменить встроенную мебель на новую, расположив её в тех же местах. Если предполагается установка кондиционера и его блок выходит на фасад дома, то нужно посмотреть, есть ли разрешение управляющей компании на установку кондиционеров на фасаде дома для всех жильцов, если его нет, то нужно согласовать с жильцами изменение облика дома. То же самое касается внешних антенн", - пояснил депутат.

Если планировку или переустройство согласовали, то можно проводить следующие работы: установка антресолей, перегородок, объединение и разъединение санузла и ванной комнаты, по согласованному утвержденному плану переместить стены и переконструировать полы, изменить месторасположение дверных и оконных проемов. При этом не допускается модификация несущих стен и объединение жилой комнаты с кухней, где есть газовая плита, не допускается установка на балконе батареи, относящейся к централизованной системе отопления в многоквартирном доме, не допускается присоединение чердака дома или подвала к квартире, нельзя ограничивать или блокировать доступ к общедомовым системам вентиляции, водоснабжения, теплоснабжения и другим инженерным коммуникациям.