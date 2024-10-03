Названы пять самых живучих комнатных растений

Агроном и специалист в области цветоводства Ксения Давыдова перечислила комнатные растения, которые не требуют серьезного ухода. Они отлично подойдут людям, которые много работают или постоянно забывают о своих молчаливых «питомцах».

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Неприхотливостью отличаются кактусы, которые в естественной среде живут в жарких пустынях и легко переносят засуху. В теплое время года им хватит полива один раз в две недели, в холодное – раз в месяц.

Толстянка (она же крассула, она же денежное дерево) родом из Африки, поэтому тоже стойко переносит жару. Ей будет комфортно на светлом подоконнике, но не под прямыми лучами солнца, а зимой растение уходит в спячку, на это время его лучше убрать подальше от батареи. Весной и летом толстянку следует поливать один раз в две-три недели, осенью и зимой – один раз в три-четыре недели.

Хлорофитум любит находиться в глубине комнаты. Увлажнять его следует опрыскиванием, либо поставить рядом с горшком емкость с водой. В теплое время года он требует полива два раза в неделю, а в холодное – один раз в неделю.

Фикус предпочитает жить на одном месте, ему комфортно при рассеянном свете, зимой боится сквозняков. Поливать его следует по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Завершает список спатифиллум, который хоть и не любит сквозняки и жару, будет доволен двум-трем поливам в неделю летом и одному разу в неделю зимой, говорится на портале «Хибины».

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