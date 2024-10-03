Лайфхак для хозяек: как освежить одежду, если времени на стирку нет

Иногда случается так, что вы уже собрались выходить из дома, надели одежду, а от нее дурно пахнет. Времени на стирку нет. Однако есть способ решить ситуацию быстро.

Чтобы удалить неприятный запах с одежды, воспользуйтесь водкой. Налейте небольшое количество спиртного в пульверизатор. Побрызгайте ею на вещь. Спирт уберет неприятный запах. Главное — не переборщите.

Ранее сообщалось, что постельное белье требует регулярного обновления, чтобы поддерживать гигиену и здоровье. Оно накапливает пот, грязь и пыль. Вот как ему можно продлить свежесть. Вам поможет простая манипуляция с матрасом.

До этого NEWS.ru рассказывал, что есть самые простые средства, которые помогут убрать ржавчину и мочевой камень в унитазе. Они не будут успевать появляться на фарфоровой или фаянсовой сантехнике, если делать эту домашнюю смесь.