Понять свою готовность завести питомца поможет специальный тест

Желающие приобрести домашнее животное могут проверить свою готовность к этому с помощью специального теста, рассказала Москве 24 зоопсихолог Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

4 октября ежегодно отмечается Всемирный день животных. Левченко подчеркнула: чтобы не навредить питомцам, желание завести их в доме должно быть не спонтанным, а осознанным.

«Надо продумать хорошенько, не планируется ли у вас поездка в отпуск? Сможете ли вы совместить школьную занятость, домашние задания, дополнительные занятия детей и еще уход за щенком или котенком? Они ведь, как маленькие дети, требуют внимания, времени и терпения», – Наталья Левченко, зоопсихолог Донской государственной ветклиники.

Чтобы быть уверенным в своем желании на 100%, будущий владелец может пройти простой тест, отметила Левченко. Для этого достаточно ответить себе на следующие вопросы:

вы хотите взять питомца из приюта или у заводчиков?

взрослое животное или молодое?

нет ли у вас или ваших членов семьи аллергии?

все ли в доме хотят заводить питомца или есть те, кто категорически против? Почему?

с кем будет оставаться животное во время ваших отъездов? Ситтеры/родные/друзья?

если питомец заболеет, есть ли у вас возможности для своевременного лечения?

вы готовы посвящать питомцу несколько часов своего времени ежедневно на протяжении долгих лет?

"Со всеми трудностями можно справиться, а в современном мире много профессий, которые могут в этом помочь. Но надо понимать, что животное – это не игрушка: у него будет свой характер, привычки. Вам потребуется время, чтобы найти общий язык", – отметила Левченко.

При этом эксперт отметила, что зачастую домашних животных заводят именно осенью. По ее словам, одна из причин – просьбы детей, которые после каникул в деревне просят у родителей взять питомца в городе. Кроме того, летом и осенью на улицах появляется много котят, и их часто забирают домой. Также животных заводят осенью, потому что многие в период холодов хотят проводить больше времени дома в компании четвероногого друга, рассказала зоолог.

Ранее москвичи добавили сведения о 400 тысячах своих животных в личные кабинеты на портале mos.ru. Благодаря этому их владельцы получают доступ к амбулаторной карте в сервисе "Мои питомец". Кроме того, заполнив информацию о домашнем любимце, его проще записать к ветеринарному врачу.