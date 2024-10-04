Правильный образ жизни для питомца или как продлить жизнь собаки

Каждый счастливый обладатель щенка мечтает о том, чтобы он стал частью семьи на долгие годы. Но не всегда владельцы хотят или умеют поддерживать тот образ жизни и режим питания собаки, который бы способствовал сохранению здоровья и активности вплоть до преклонных лет. Расскажем несколько правил, которые помогут в этом.

Главное – питание

Существует огромное число правил и советов, касающихся того, как выбрать собачий корм, все их можно свести к следующему:

он должен быть максимально натуральным и сбалансированным по составу (содержать мясо в большом количестве, дополненное злаками, овощами и фруктами, а также витаминами);

корм должен соответствовать возрасту питомца (стоит смотреть на маркировки: «для щенков», «для взрослых», «для пожилых» и т.д.);

не содержать красителей, консервантов, ароматизаторов, усилителей вкуса, муки, сахара, компонентов с сомнительным названием, не позволяющих понять, что это такое.

Важно: много споров касается того, какие злаки допустимо использовать, а какие – нет. Идеальный вариант – рис или ячмень. Некоторые производители в целях удешевления продукта добавляют сою, пшеницу и кукурузу, которые напрямую не являются вредными, но при регулярном употреблении могут приводить к ожирению, аллергиям и прочим негативным реакциям.

Активный образ жизни

Физическая нагрузка, соответствующая возрасту – залог того, что мышцы питомца будут находиться в тонусе, а масса тела – в норме. Без регулярных активных прогулок у собак ухудшается аппетит, пропадает желание активно контактировать с хозяином и даже возникает депрессия! При такой ситуации даже лучший собачий корм питомец будет есть плохо, а полезные вещества из него будут усваиваться недостаточно.

Отсутствие близких контактов с химией

Собаки любят все нюхать и лизать, а владельцы часто забывают о том, что травить мух и тараканов и даже мыть полы с различными моющими составами при наличии питомца нужно, соблюдая все правила. Конечно, облизнув плитку, обработанную хлоркой, собака не заболеет, но доказано, что вредные вещества накапливаются в организме четвероногих, что со временем приводит к развитию недугов. Именно поэтому, стоит обращать внимание на экологичные, безопасные и не слишком агрессивные составы для обработки поверхностей.

Отдельное внимание стоит уделить комнатным цветам. Некоторые из них могут быть потенциально опасными, поэтому их рекомендуется убирать повыше. Также нельзя курить в закрытом пространстве, если рядом находится четвероногий друг.

Соблюдение меры

Поощрение собаки вкусняшками выглядит очень мило, но часто в попытках порадовать питомца владельцы слишком усердствуют. Почти все собаки не знают меры в еде, поэтому контролировать объем и частоту приема пищи должен человек. Проблемы с пищеварительным траком приводят ко многим заболеваниям, которые могут заметно сократить продолжительность жизни питомца.

Любовь

Без тактильного и психологического контакта с хозяином собака грустит, а со временем заболевает. Только чувствуя свою нужность владельцу, питомец получает положительные эмоции и заряд жизненных сил и энергии. Приобрести все необходимое для вашего друга, включая питание, аксессуары для игр и многое другое вам предлагает магазин зоозавр.