Зоозащитница поделилась, почему домашние животные меняют поведение

Резко изменившиеся в повадках питомцы рискуют оказаться на улице. Хозяева в таких случаях принимают решение отказаться от своих маленьких друзей. Почему так происходит и как избежать грустного исхода – «ФедералПресс» выяснил у зоозащитницы.

«Животным необходимо стопроцентное здоровье, потому что даже малейшая боль может настолько сильно изменить привычное поведение, что люди чаще всего отказываются от него. Потом животные остаются на улице, с ужасной болью и разбитым сердцем», – рассказала «ФедералПресс» руководитель движения помощи животным «Ковчег» Лиссана Кугуш.

Зоозащитница порекомендовала регулярно проверять состояние питомца у ветеринара. Важно обращать внимание на малейшие изменения в поведении своего маленького друга.

Ранее «ФедералПресс» выяснил, что делать семьям, в которых родился аллергик. Нередко родители принимают решение выбросить беспомощного питомца на улицу. Зоозащитница назвала пути, которые позволят малышу с аллергией жить в одном пространстве с питомцем.