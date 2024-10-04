Как в России относятcя к роботам-пылесосам. Исследование Rambler&Co

Всего 22% россиян любят убирать квартиру самостоятельно, говорится в совместном исследовании медиахолдинга Rambler&Co и Мегамаркета.

По данным аналитиков медиахолдинга Rambler&Co, 35% жителей России относятся к уборке нейтрально, а 43% вовсе не любят ею заниматься. Больше всего россиянам нравится выносить мусор и аккуратно расставлять предметы по своим местам, так отметили по 17% респондентов. Мытье посуды и чистка полов пылесосом нравятся только 14% и 13% опрошенным соответственно. Самыми непопулярными занятиями среди жителей России стали чистка сантехники, протирание окон, мытье полов и поверхностей, каждое отметили менее 10%.

Анализируя спрос на товары для уборки в 2024 году, эксперты Мегамаркета отмечают рост интереса к пылесосам: их продажи увеличились на 79%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Что интересно, именно в этой категории более половины покупок совершают мужчины от 25 до 34 лет, в то время как бытовую химию, швабры и веники чаще приобретают женщины. В исследовании отмечается, что 42% всех владельцев роботов-пылесосов придумывает для них имена. 20% из них напоминают клички домашних животных, например, Барсик или Тузик. И столько же предпочитают называть помощников именами любимых персонажей из фильмов и сериалов. Остальные придумывают имена без ассоциаций с чем-либо.

46% респондентов считают уборку рутиной, 21% опрошенных находят это занятие медитативным, а 31% россиян наоборот раздражает наведение порядка. 6% отметили, что вовсе предпочитают не убираться. При этом почти половина россиян наводят порядок раз в неделю.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co, охват составил более 9 тыс. респондентов — 51% мужчин и 49% женщин в возрасте от 18 до 60 лет.