Зоозащитница рассказала о главных нуждах домашних животных

Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. В праздник людям напоминают об ответственности за четвероногих друзей. Как построить крепкую связь с питомцем и правильно о нем заботиться – рассказала руководитель общественного движения помощи животным города Ханты-Мансийск «Ковчег» Лиссана Кугуш:

«Самое важное для животных – внимание, если не уделять внимание состоянию здоровья, социализации и настроению, люди просто не будут понимать своих питомцев. Животным важно, чтобы их понимали. Да, мы не умеем говорить по-собачьи или по-кошачьи, но у них есть язык тела, который не так сложно выучить. Благодаря этим знаниям можно заранее понять, что в голове у животного. У меня есть собака, три кошки и морская свинка. Это самая первая моя собака о которой я мечтала около 10-ти лет. Ее зовут Тесла, она породы американский питбультерьер и ей почти два года. Я знаю все ее шаги наперед и всегда могу предугадать, что может произойти. Проверяйтесь у ветеринарного врача хотя бы один раз в год! Стерилизация особенно важна для жизни питомца, она исключает возможность развития онкологии и уменьшает количество бездомных животных».