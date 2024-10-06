Представлен первый в мире беспроводной… поводок для собак

Heel Roam 350 — первый в мире «виртуальный поводок для собак». С помощью запатентованной технологии «Autoprox» владельцы собак могут установить виртуальную границу для своих питомцев на расстоянии от 3 м до 229 м. Если собака пересекает это расстояние, ошейник посылает предупреждение. Если питомец не реагирует, применяется «корректирующее воздействие», такое как вибрация или даже статический разряд.

В компании считают, что Roam 350 идеально подходит для любителей активного отдыха, походов, кемпинга и работы на открытом воздухе, предоставляя «свободу передвижения» для собак «без физических ограничений». Интересно, что система работает без использования сотовой связи, Wi-Fi или GPS. Заряда батареи хватит до 8 дней в зависимости от режима работы.

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Ошейник Heel подходит для большинства средних и крупных собак, а пульт управления может подключать до трёх питомцев одновременно.