Эксперт рассказала о садовых работах в октябре

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с радио Sputnik рассказала о садовых работах, которыми следует заняться в октябре до наступления устойчивых заморозков. Так, стоит позаботиться о высадке саженцев - плодовых, ягодных и декоративных. Примерно до конца ноября им нужно время, чтобы укорениться.

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Кроме того, сейчас можно сажать луковичные цветы и чеснок. На улице уже не наблюдается летняя жара, поэтому растения успеют укорениться, но не взойдут и не погибнут в силу погодных условий. В конце месяца следует обрезать розы, чтобы они не дали побеги и не замерзли.

В целом в саду важно навести порядок: обрезать цветочные многолетники, чтобы зимой там не заводились грызуны. Весной времени на уборку сухостоя будет меньше, так как уже начнется активный рост новой зелени.