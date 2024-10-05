Лучший способ очистить смесители: идеальный порядок на кухне и в ванной

Смесители — обязательный атрибут кухни и ванной комнаты. Они требуют ухода, поскольку со временем на смесителях образовывается белый налет, минеральные отложения и кальциевые пятна. Все это портит внешний вид сантехники.

Есть маленькая хитрость, которая поможет вернуть былые блеск и чистоту смесителю. Оказывается, достаточно натереть их пергаментной бумагой. Таким способом можно легко удалить грязь, мыльные разводы и налет от воды.

Вам не потребуются агрессивные чистящие средства. Смесители будут гладкими и без повреждений.

Ранее сообщалось, что не стоит торопиться избавляться от чайных пакетиков, ведь они могут пригодиться в бытовых целях. Оказывается, их можно оставлять в унитазе на всю ночь, чтобы избавиться от загрязнений. Вот странный, но рабочий лайфхак.

До этого NEWS.ru рассказывал, что есть самые простые средства, которые помогут убрать ржавчину и мочевой камень в унитазе. Они не будут успевать появляться на фарфоровой или фаянсовой сантехнике, если делать эту домашнюю смесь.