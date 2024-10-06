Дачникам рассказали о правильной подготовке участков к зиме

Спасательное ведомство считает нужным напомнить жителям региона, как правильно и безопасно законсервировать дачу до весны. Эти рекомендации своевременны – 5 и 6 октября многие дачники отправились за город, чтобы очистить сад от листвы и подготовить участок к зимовке.

В первую очередь, в МЧС рекомендуют отключить электричество. Для этого необходимо выключить автомат на вводе распределительного щита.

Другой важный момент – очистите печь от золы.

В третьих, необходимо отключить от плиты газовые баллоны. Лучше всего убрать их в удаленную пристройку и размести на ней табличку «Осторожно, газ!».

Немаловажно навести порядок на участке: разобрать легкие парники и теплицы, убрать мусор и опавшие листья, удалить сухие ветки.

«Не сжигайте сухую траву и листья. Складывайте их в компостные кучи или вывозите на свалку. При обнаружении признаков пожара звоните по телефонам 101 или 112», – говорят в ГУ МЧС России по региону.

Агроном Людмила Шубина советует дачникам Новосибирска выполнить промывку теплиц осенью-2024. Именно здесь предпочитают зимовать всевозможные насекомые: белокрылки, паутинные клещи, тли, слизни, кивсяки и прочая живность. Подробнее со списком обязательных работ на даче можно ознакомиться в материале VN.ru.