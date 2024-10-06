Как разговаривать с собакой, чтобы она понимала человека

Исследователи из Женевского университета, сотрудничая с коллегами из Франции, выяснили, что скорость речи человека может сильно повлиять на понимание животным команд.

В рамках работы ученые проанализировали, как реагируют на речь человека собаки. Они также рассказали, как улучшить взаимопонимание между хозяином и питомцем. Материал об этом опубликован в журнале PLOS Biology.

В эксперименте были задействованы 43 собаки. Также специалистами было изучено 143 записи "разговоров" - рык, лай, вой и другие звуки, которые издают собаки, а также то, как звучит человеческая речь, когда он обращается к питомцу.

Нейробиологи пришли к выводу, что собаки издают звуки медленнее, чем человек. И в той ситуации, когда последний говорит медленнее (не в привычном режиме), он приближался к естественной скорости вокализаций домашнего животного. Отмечаются, что часть владельцев собак интуитивно начинают менять интонации, разговаривая с животным, что приводит к лучшему взаимопониманию между человеком и питомцем.

Ученые также подтвердили, что у собак и людей разные системы обработки звука. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы говорить с питомцем медленнее, чем с другим человеком.