Какую пользу может принести дачникам сладкая газировка

Многие дачники успешно используют сладкий газированный напиток с кофеином в качестве средства защиты растений и повышения урожайности. Кроме того, кола может послужить ускорителем компоста.

В составе колы присутствует ортофосфорная кислота – эта пищевая добавка смертельно опасна для насекомых, в том числе для вредителей, поэтому дачники применяют газированный напиток для борьбы с муравьями и тлей. Содержащийся в напитке сахар привлекает насекомых, а кислота повреждает их внешнюю оболочку. Для приготовления раствора понадобится два литра газировки и около семи литров воды. Раствором опрыскивают растения. Для борьбы с муравьями колу заливают в центр муравейника.

Некоторые дачники используют колу в качестве приманки для улиток и слизней: наполненную газировкой емкость оставляют в местах скопления вредителей. Улитки и слизни приползут на аромат напитка, залезут в емкость, но не смогут выбраться наружу.

Кроме того, кола может помочь ускорить созревание компоста. Для этого нужно взять два литра напитка и влить его в компостер, после чего перемешать компост. Далее в течение 1,5 месяцев следует периодически (раз в день) перемешивать удобрение, можно также добавить немного чистой воды. Месяц спустя вы получите готовый компост отличного качества, сообщает портал «БелНовости».

Еще один способ применения колы – корневая подкормка для садовых и комнатных растений. Содержащийся в напитке сахар (точнее, глюкоза) послужит стимулятором роста для растений. Однако в этом случае концентрация рабочего раствора должна быть меньше – примерно две столовые ложки на ведро воды.

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