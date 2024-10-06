Кинолог объяснил, нужно ли собакам постоянно «общаться» с сородичами

Собаки не нуждаются в постоянном контакте с сородичами, и такое общение даже может быть вредным для питомца. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИА «Новости».

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Собаке для выработки навыков адекватного общения достаточно простого обнюхивания при встрече с другим питомцем. Если собаки с удовольствием играют друг с другом, не стоит их разводить насильно, но важно, чтобы игра не спровоцировала перевозбуждение, объяснил Голубев.

«Если владельцы животных приходят на площадку и отпускают своих собак бесконтрольно бегать и играть, они могут не заметить сигналы перевозбуждения у питомцев, что может привести к драке», – отметил специалист.

Конфликт на собачьей площадке может отрицательно сказаться на дальнейшем поведении питомца. Одни после этого начинают чаще проявлять агрессию, другие становятся трусливыми.

По словам Голубева, важно, чтобы играющих вместе собак было не больше трех. В противном случае их будет сложно контролировать и своевременно прекращать общение.

Ранее глава РКФ рассказал, что если собака плохо себя ведет, проблему нужно решать не наказаниями, а правильным подходом к питомцу. У собаки должна быть возможность выплеснуть энергию на улице, в процессе игр и тренировок, чтобы она «не придумывала» ничего, что вызвало бы неудовольствие хозяина, отметил специалист.