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Перечислены проблемы в квартире, которые УК должна исправить бесплатно

Основная задача управляющей компании — поддерживать в порядке общедомовое имущество, однако есть ряд неполадок в квартирах собственников, за которые она также несет ответственность. Список таких проблем составили в РБК.

Перечислены проблемы в квартире, которые УК должна исправить бесплатно
© РИА Новости

Вот неполный список того, что УК может исправить за свой счет:

  • протечки на потолке и стенах в квартирах на последнем этаже;
  • протечки в квартирах на любом этаже на кухнях или в санузлах;
  • слабые протечки в любых помещениях квартир, в том числе в комнатах;
  • слабо греющие или издающие звуки батареи в жилье;
  • слишком высокая или слишком низкая температура горячей воды;
  • слабый напор воды;
  • ржавая или грязная вода;
  • промерзание квартиры зимой;
  • неисправный электросчетчик.
«Такие проблемы хоть и проявляются внутри квартиры, но их причина, как правило, находится за ее пределами. А это уже зона ответственности управляющей компании», — пояснила сотрудник УК «Жилищник» Ольга Иванова.

Все прочие услуги УК может предоставить на коммерческой основе, то есть за плату. Среди них:

  • починка или обновление сантехники (замена кранов, водонагревателей, раковин и прочего);
  • приведение труб, расположенных после точки их соединения со стояком, в надлежащее состояние;
  • ремонт или прокладка электропроводки внутри квартиры, установка розеток;
  • сборка мебели и подключение бытовой техники;
  • уборка квартиры.

Цены на услуги устанавливает сама управляющая компания, они могут разниться от дома к дому.

Впрочем, и здесь есть исключения: УК может оказать платные услуги безвозмездно некоторым категориям граждан, у которых жилье находится в собственности. Речь идет об инвалидах, ветеранах, недееспособных людях.

Дом и сад
Ольга Иванова