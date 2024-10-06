Перечислены проблемы в квартире, которые УК должна исправить бесплатно
Основная задача управляющей компании — поддерживать в порядке общедомовое имущество, однако есть ряд неполадок в квартирах собственников, за которые она также несет ответственность. Список таких проблем составили в РБК.
Вот неполный список того, что УК может исправить за свой счет:
- протечки на потолке и стенах в квартирах на последнем этаже;
- протечки в квартирах на любом этаже на кухнях или в санузлах;
- слабые протечки в любых помещениях квартир, в том числе в комнатах;
- слабо греющие или издающие звуки батареи в жилье;
- слишком высокая или слишком низкая температура горячей воды;
- слабый напор воды;
- ржавая или грязная вода;
- промерзание квартиры зимой;
- неисправный электросчетчик.
«Такие проблемы хоть и проявляются внутри квартиры, но их причина, как правило, находится за ее пределами. А это уже зона ответственности управляющей компании», — пояснила сотрудник УК «Жилищник» Ольга Иванова.
Все прочие услуги УК может предоставить на коммерческой основе, то есть за плату. Среди них:
- починка или обновление сантехники (замена кранов, водонагревателей, раковин и прочего);
- приведение труб, расположенных после точки их соединения со стояком, в надлежащее состояние;
- ремонт или прокладка электропроводки внутри квартиры, установка розеток;
- сборка мебели и подключение бытовой техники;
- уборка квартиры.
Цены на услуги устанавливает сама управляющая компания, они могут разниться от дома к дому.
Впрочем, и здесь есть исключения: УК может оказать платные услуги безвозмездно некоторым категориям граждан, у которых жилье находится в собственности. Речь идет об инвалидах, ветеранах, недееспособных людях.