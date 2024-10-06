Перечислены проблемы в квартире, которые УК должна исправить бесплатно

Основная задача управляющей компании — поддерживать в порядке общедомовое имущество, однако есть ряд неполадок в квартирах собственников, за которые она также несет ответственность. Список таких проблем составили в РБК.

Вот неполный список того, что УК может исправить за свой счет:

протечки на потолке и стенах в квартирах на последнем этаже;

протечки в квартирах на любом этаже на кухнях или в санузлах;

слабые протечки в любых помещениях квартир, в том числе в комнатах;

слабо греющие или издающие звуки батареи в жилье;

слишком высокая или слишком низкая температура горячей воды;

слабый напор воды;

ржавая или грязная вода;

промерзание квартиры зимой;

неисправный электросчетчик.



«Такие проблемы хоть и проявляются внутри квартиры, но их причина, как правило, находится за ее пределами. А это уже зона ответственности управляющей компании», — пояснила сотрудник УК «Жилищник» Ольга Иванова.

Все прочие услуги УК может предоставить на коммерческой основе, то есть за плату. Среди них:

починка или обновление сантехники (замена кранов, водонагревателей, раковин и прочего);

приведение труб, расположенных после точки их соединения со стояком, в надлежащее состояние;

ремонт или прокладка электропроводки внутри квартиры, установка розеток;

сборка мебели и подключение бытовой техники;

уборка квартиры.

Цены на услуги устанавливает сама управляющая компания, они могут разниться от дома к дому.

Впрочем, и здесь есть исключения: УК может оказать платные услуги безвозмездно некоторым категориям граждан, у которых жилье находится в собственности. Речь идет об инвалидах, ветеранах, недееспособных людях.