Почему нельзя выбрасывать банковские карты в мусорное ведро

У меня есть карта, но у нее истек срок действия. Можно же ее выкинуть в мусорку?

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Нет. Когда истекает срок годности карт, многие люди просто выбрасывают их на помойку вместе с остальным бытовым мусором. Но проблема в том, что это не просто «бытовой мусор», карты очень сильно вредят окружающей среде. Даже если вы разрежете ее ножницами на мелкие кусочки.

Почему карты вредят окружающей среде?

Все дело в материале, из которого они изготовлены. Как скидочные карточки магазинов, так и банковские карты производят из поливинилхлорида (ПВХ). Это дешевый и очень прочный материал: из него делают также оконные рамы, напольные покрытия и водопроводные трубы.

ПВХ устойчив к перепадам температуры, не выгорает на свету. Но есть существенный минус: его очень сложно переработать. При неправильной утилизации он может разлагаться несколько столетий. Только представьте: каждый год в мире выпускают 3,5 миллиарда карт, и большинство из них через какое-то время оказывается на мусорных полигонах. C каждым годом «пластика» становится все больше и в России. В нашей стране около 400 миллионов действующих карточек. И через несколько лет все их надо будет утилизировать, но за это время россияне успеют завести еще новые — ведь многие привыкли использовать сразу несколько карточек. На свалке пластик годами выделяет токсины, которые проникают в землю, а затем и в грунтовые воды. А при сжигании пластиковых карт на помойках выделяются сильнейшие отравляющие вещества — диоксины. По своей «убойной силе» им проигрывают лишь цианистый калий и синильная кислота. Вкупе с ними в воздух выбрасываются угарный газ, формальдегид, фенолы, окислы серы и азота. Еще пластик на свалках опасен тем, что превращается в микропластик. Частицы распространяются незаметно и в итоге оказываются повсюду: в воде, песке и даже внутри организма человека.

А если я порежу свою кредитку на мелкие кусочки, это поможет?

Нет. Хотя некоторые полагают, что так пластик будет разлагаться быстрее. Это распространенное заблуждение. Независимо от размера частицы пластика столетиями распадаются на опасные микрочастицы и загрязняют окружающую среду.

Я сортирую мусор. Можно ведь положить карту в контейнер для пластика?

К сожалению, нет. Если карта попадет в контейнер с обычным пластиком, сотрудники сортировочного центра не смогут отдать ее в переработку. Все дело в неоднородном составе: помимо ПВХ в разных видах и разной плотности, карты содержат металлический чип, магнитную полосу, ламинат, полиэтиленовую пленку, бумажные и пластиковые наклейки и другие примеси. Такую «начинку» нужно перерабатывать отдельно.

Почему банковские карты сложно утилизировать на заводах? «При ручной сортировке банковские карты почти невозможно ухватить на ленте, при механической они будут теряться из-за специфики оборудования (сепарационных барабанов)», — объясняет соосновательница экоцентра «Сборка» Анна Нафиева. Подробную инструкцию о том, как поступить с просроченной картой, — читайте на портале «Сберегаем вместе».

Сортировать такой мусор на заводах для последующей утилизации сложно, и эффективности не гарантирует даже ручная сортировка. Кроме того, может выйти из строя дорогостоящее оборудование. Так что, если вы ответственно подходите к проблеме и хотите правильно утилизировать свою кредитку, придется идти другим путем.

Понятно. И что же мне делать?

Отдать карту в специальные пункты сбора вторсырья или экобоксы. В Москве их доступно немало — «Битцевский лес», «Скворечник», «Воробьевы горы». В Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже и Новосибирске сбором пластиковых карт занимается «Собиратор», в Сургуте — «Птичка», в Подмосковье — SecondLife. Все места, где в России можно экологично устранить пластиковую карту, можно найти на картах сервиса 2ГИС и Recyclemap.

Есть вариант еще проще — сдать ненужную карту в банк, который ее выдал. Это можно сделать в том числе в любом отделении Сбера. В процессе переработки вся персональная информация с карты полностью удалится. Далее уже на специальном заводе карту сперва разрежут шредером, затем измельчат в порошок, а уже из него будут делать новые материалы: например, подоконники. Чтобы карта была утилизирована правильно, эксперты советуют не резать ее ножницами, а отдавать на переработку целой. И не стоит бояться, что кто-то воспользуется информацией на ней. Достаточно просто ее заблокировать перед тем, как сдать на переработку.

Все равно сложно. А можно вообще не использовать пластик?

Можно. Есть несколько решений. Некоторые банки предлагают, например, деревянные карты или сделанные из кукурузы. Но проще всего — перейти на цифровые аналоги.

Например, Сбер активно развивает возможность выпуска карт без пластика, а также собственное семейство альтернативных методов оплаты SberPay, которое включает 4 способа:

касанием телефона по технологии NFC — достаточно подключить карту в приложении СберБанк Онлайн на Android и оплачивать покупки, просто поднеся телефон к терминалу;

по QR-коду — отсканировав QR-код с терминала и подтвердив покупку в приложении СберБанк Онлайн;

улыбкой — смартфон и карта не потребуются, достаточно настроить оплату улыбкой и снятие наличных без карты в приложении Сбера и выбрать этот способ оплаты на терминале;

онлайн — нажав зеленую кнопку SberPay при оплате в интернете или приложениях.

С банковскими понятно. А что насчет скидочных карт в магазинах?

Такие карты тоже делают из ПВХ. Тут проще просто отказаться от них. И такую инициативу будут рассматривать в правительстве. Российский экологический оператор (РЭО) предлагает вместо бонусных и карт лояльности перейти на электронные аналоги. «Можно предположить, что если у одного россиянина пять скидочных карт, то у 10 миллионов человек их 50 миллионов. С учетом того, что вес одной штуки размером 86 на 54 миллиметра составляет 5 граммов, то получается на руках — 250 миллионов килограммов пластика», — говорит глава РЭО Денис Буцаев.

Цель меры — сократить объем пластикового мусора, на который сейчас приходится 50 процентов всех твердых коммунальных отходов (ТКО).

Понятно, что быстро отказаться от пластика не получится: переход будет постепенным. Но уже сейчас от пластика отказываются крупные продуктовые сети. Виртуальные карты лояльности своим клиентам предлагают «ВкусВилл», «Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка». Еще такого подхода придерживается Спортмастер, идею также поддерживают в сети «Улыбка радуги» и «ВинЛабе». Скидочную карту любимого магазина можно добавить в СберБанк Онлайн на Android. Достаточно отсканировать бонусную карту или добавить ее из галереи, а дальше в магазине показать карту прямо с экрана смартфона.