Коллекции плитки «под оникс» открывают новые возможности в дизайне интерьеров

Компании, специализирующиеся на производстве керамогранита, предлагают каждому желающему наполнить пространство дома уникальной энергией оникса и при этом гарантируют комфортную, безопасную и практичную эксплуатацию. Объектами декорирования становятся ванные комнаты, где имитации натурального материала подарят ощущение расслабленности и покоя, а гостиные и кухни получат потрясающий акцент. Магазины, рестораны, гостиницы, культурные и развлекательные центры также эффективно повысят свою эстетическую ценность за счет подобного приема. Какие варианты сегодня предлагает отечественный рынок облицовочных покрытий? Начнем обзор с самой масштабной коллекции керамогранита «под оникс» бренда Casa Dolce Casa. ONYX&MORE содержит широкий ассортимент копий природного камня, облаченных в самые разные форматы, начиная со среднего (60х60 см, 80х80 см, 40х80 см) и заканчивая слэбами 120х280 см и 160х320 см. Тип поверхности для копий также отличается разнообразием, предлагая выбрать глянцевую или лаппатированную, полуматовую или полированную модель. Для наружно отделки производитель включил в линейку структурированную плитку с защитой от скольжения. Мозаика в классическом прочтении и в виде каменной кладки усилит декоративность. Образцы в имитации оникса украсили серию VARESE от TAU Ceramica. Если одни выпущены в формате 60х120 см, матовом и полуполированном исполнении, то у других параметры составили 90х180 см, а поверхность получила полированный блеск. Объединяющим фактором для всех трех вариантов является визуально нежная текстура оригинала, выдержанная в бежевых тонах. Под этим же брендом вышла коллекция ONICE GOLD BIG SIZES, где посредством крупноформатного (120х260 см) керамогранита чарующая красота камня с тончайшими золотистого цвета прожилками раскрыта максимально полно. За счет малой (6 мм) толщины панели удобны в обработке и укладке, а их полированная поверхность делает дизайн по-настоящему роскошным. Керамогранит ONICE LUX WHITE – предложение от компании Ascale, с особой изысканностью интерпретирующее текстуру мраморного оникса. В соответствии с актуальными в сфере дизайна запросами модели «под камень» выпущены в виде ультратонких слэбов 160х320 см. Изделия белого цвета с изящным контрастным рисунком доступны в матовом и полированном исполнении. Рациональное решение для интерьеров «люкс» или создания роскошной декорации. Среди копий полудрагоценного камня встречаются варианты, выделяющиеся отличным соотношением цены и качества. Например, плитка серии ONIX ONE индийского производителя Neodom. Представленная в универсальном формате 60х120 см и девяти интерпретациях мраморного оникса она позволяет подобрать наиболее подходящий образец для настенной и напольной облицовки. Керамика с параметрами 30х30 см «под мозаику» голубого и бежевого оттенков усилит декоративность. По материалам сайта керамогранит.ру Фото предоставлено ООО «КЕРАСТАЙЛ»