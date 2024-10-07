Кинолог рассказал, как успокоить перевозбужденную собаку

Перевозбужденная собака — проблема, с которой сталкивается каждый собаковод. Важно понимать причину перевозбуждения, чтобы правильно реагировать. Об этом в понедельник, 7 октября, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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— Иногда успокоить собаку нужно быстро и эффективно, для этого необходимо знать пару-тройку отвлекающих приемов, которые помогут собаке переключиться, — рассказал он.

Голубев порекомендовал формировать новые привычки: определить причину перевозбуждения и изменить свой порядок действий, чтобы не поощрять нежелательное поведение. Например, если собака перевозбуждается перед прогулкой, нужно не ускорять сборы, а дать ей успокоиться.

Он пояснил, что со временем собака поймет, что ее поведение влияет на результат.

Голубев рассказал, что игры и физическая активность помогают снять стресс. Заинтересуйте собаку поисковой игрой, спрятав лакомства.

Эксперт также пояснил «Радио 1», что у собаки есть собственные способы справляться со стрессом, но иногда они могут быть нежелательными для владельца.

Также Владимир Голубев рассказал о полезных приспособлениях, которые стоит приобрести для питомца.