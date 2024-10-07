Заправить постельное белье — задача, с которой сталкиваются все, но у каждого наверняка были моменты, когда это превращалось в настоящую борьбу. Простыня сбивается, пододеяльник упрямо не хочет вставать на место, а нужная наволочка как будто исчезает в недрах шкафа.

Чтобы постель выглядела аккуратно, а сон был комфортным, можно воспользоваться несколькими хитрыми лайфхаками, которые упростят эту рутину.

Набор постельного белья часто теряется среди остальных вещей в шкафу, особенно если у вас несколько комплектов. Лайфхак: сложите весь комплект (пододеяльник, простынь и вторую наволочку) внутрь одной наволочки. Теперь весь набор будет храниться компактно и всегда под рукой.

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Простыня, сбивающаяся в кучу, может раздражать. Попробуйте завязать четыре узла по углам простыни и заправить их под матрас. Это поможет удерживать ее на месте, предотвращая смещение и обеспечивая ровную поверхность для сна.

Подробнее об остальных лайфхаках рассказала в своем видео блогер @onaznaett.