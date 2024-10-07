Как бороться с мраморными клопами

Насекомые массово ищут места для зимовки, проникая в дома и автомобили жителей. Россельхознадзор ввёл карантин на территории площадью 4440 гектаров. Эксперты успокаивают: нашествие продлится до первых заморозков, обычно до ноября, после чего активность насекомых снизится.

© Секрет Фирмы

Что за мраморные клопы

Мраморный клоп — вид насекомых, завезённый в Россию из Юго-Восточной Азии. Эти насекомые получили свое название из-за характерного узора на спинке, напоминающего мрамор. Главные особенности мраморных клопов:

вредят урожаю, повреждают более 300 видов растений;

при опасности выделяют резкий неприятный запах, напоминающий запах скунса, кинзы или смеси жженой резины с кинзой;

быстро размножаются, самка откладывает до 300 яиц за сезон;

не имеют естественных врагов в России, что затрудняет борьбу с ними.

Проблемы с мраморными клопами в России начались в 2014 году. Сейчас они распространились в южных регионах страны, нанося ущерб сельскому хозяйству и доставляя неудобства жителям.

Масштабы нашествия

Мраморные клопы атаковали несколько районов Краснодарского края:

Северский район;

Туапсинский район;

Горячий Ключ;

Анапа;

Сочи.

По данным регионального Россельхознадзора, в крае действует 13 карантинных зон по коричнево-мраморному клопу. Общая площадь этих зон составляет 4440 гектаров.

Почему клопы активизировались

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко объяснил причины нашествия насекомых.

«Это абсолютно нормальное явление для данного времени года. Осенью клопы ищут тёплые и сухие места, поэтому жилище человека для них — самое приятное место», — объяснил эколог ИА KrasnodarMedia.

Как бороться с клопами

С мраморными клопами можно бороться так же, как и с другими насекомыми. Надо в первую очередь установить москитную сетку.

Если жуки уже в большом количестве попали в дом, придётся собрать их в простыню и вынести на улицу.

Нашествие должно продлиться до первых заморозков, до ноября. Потом клопы потеряют активность. Кто не найдёт места для зимовки, погибнет.