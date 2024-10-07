Назван дешевый способ отмыть ручки

Отмыть ручки плиты в доме удастся с помощью соды, а также капель с нашатырным спиртом и анисом. Дешевые способы вернуть им первоначальный вид назвали эксперты издания «БелНовости».

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Специалисты предложили сначала взять удобную емкость и влить в нее горячую воду, а затем добавить четыре ложки соды и дождаться растворения порошка. После этого нужно нанести получившуюся смесь на ручки и, подождав 20-30 минут, помыть их. Эксперты заверили, что под воздействием соды грязь будет легко удаляться. Последний шаг — полировка ручек, которую специалисты порекомендовали выполнить с помощью капель с нашатырем и анисом, продающихся в аптеке. Они отметили, что если нанести небольшое количество средства на ватный диск и протереть им ручки плиты, то их вид вернется в первоначальное идеальное состояние.

Ранее в октябре эксперты посоветовали уксус и соду как эффективное средство против известкового налета на раковине.