Сколько стоит вырастить фундук и как его размножить

Восемь лет назад в Северную Осетию из Италии завезли саженцы фундука. Орех прижился, и в этом году аграрии собирают первый полноценный урожай — больше трех килограммов с одного дерева. Выяснили, как наладить импортозамещение фундука и сколько можно заработать на его продаже.

Вернулся на родину

Сады в Ирафском районе Северной Осетии заложили на бывших заброшенных участках. Для адаптации в России выбрали пять сортов фундука. Сегодня в предгорьях Большого Кавказского хребта орех растет на площади 450 гектаров. В этом году компания «Елети Альба» планирует посадить еще несколько тысяч деревьев.

— Веками на Кавказе растет дикий лесной орех, лещина, — говорит Алета Цориева, президент Межрегиональной ассоциации производителей и экспортеров фундука. — В Европу лещина попала именно с Кавказа, там прошла процедуру окультуривания и вернулась в качестве фундука. Он скрестился с нашим лесным орехом, и получилось уникальное сочетание. Европейские саженцы приобрели от лещины большую устойчивость к болезням, что значительно улучшило качество ореха.

Первый урожай

Итальянские сорта в саду самовыпадающие, то есть срывать орехи с деревьев вручную не надо. При созревании фундук отделяется от чашечки и сам падает на землю. Затем в дело вступает техника.

— Тракторы выдувают орехи из-под деревьев. Потом между двух рядов проходит комбайн и собирает фундук в специальный бункер, — объясняет бригадир Амурбек Дзидзоев. — Остатки собирает орехосборщик.

В этом году деревья достигли нормативной урожайности: три с половиной килограмма фундука с каждого, с некоторых — по четыре.

— Мы начинали с полутора килограммов несколько лет назад. Постепенно урожай рос, сейчас планируем побить достижения итальянских ореховодов. Они создают деревьям такие условия, что с каждого можно получить по десять килограммов фундука, — объясняет бригадир Амурбек Дзидзоев.

Максимальный урожай фундук дает в возрасте с 7 до 20 лет, а плодоносит до 100 лет.

Сколько стоит фундук

В советские годы в стране были свои промышленные сорта, велась селекция. Перестройка разрушила межотраслевые связи: посчитали, что легче завозить, чем производить у себя, говорит Алета Цориева. По ее словам, сейчас в России 95% фундука — импорт. Бывшие лидеры — Турция и Германия — теперь в конце списка импортеров. Главные поставщики — Бразилия, Китай, Аргентина, Вьетнам, Азербайджан и Грузия.

— На закупку импортного ореха страна тратит десятки миллионов долларов, то есть деньги уходят из страны. Плюс сложная логистика, санкции, — говорит Алета Цориева.

При этом ореховодство — одна из перспективных отраслей сельского хозяйства. В России быстро растет площадь садов с грецким орехом, фундуком, арахисом и миндалем.

— По сути, сейчас формируется новое направление в агропромышленном комплексе. Мы обеспечим рынок качественным фундуком по низким ценам, — добавляет Алета Цориева.

В ассоциации называют фундуководство высокорентабельным бизнесом. Даже в сравнении с кукурузой.

— Выращивать фундук гораздо выгоднее. Цена килограмма кукурузы всего 17 рублей, а очищенный калиброванный фундук сейчас стоит 650−700 рублей. И не надо каждый год тратиться на семена и посев, — объясняет выгоду Алета Цориева.

Фундук еще и безотходный продукт. Ядро употребляют в пищу, скорлупу используют в качестве топлива, смолы применяются в производстве парфюмерии и линолеума.

— Грецкий орех дает первый урожай через 10 лет. Бизнес не готов так долго ждать окупаемости, продолжая вкладывать деньги в развития садов. Поэтому инвесторы выбирают фундук, — говорит Алета Цориева.

Требуется Щелкунчик

Осетинские фундуководы подали заявку на получение декларации о соответствии плодов стандартам Таможенного союза. Саженцы уже включены в единый госреестр. В «Елети Альба» особо отмечают экологичность выращиваемой продукции.

— Некоторые садоводы обрабатывают яблони, сливы и груши по 20−25 раз за год. Это защищает деревья от вредителей и опасных болезней, — говорит генеральный директор компании Сослан Коблов. — Фундук нуждается в обработке максимум дважды в год. Пока наш единственный враг — полевые мыши с кукурузных полей. Они иногда грызут корни деревьев.

В ближайшее время фундуководы планируют организовать цех по переработке ореха. Часть оборудования уже куплена.

— Орех бывает разных сортов и размеров. Мы будем калибровать, затем удалять скорлупу, чтобы использовать в производстве кондитерских изделий. Ядро помельче идет в цельном виде на шоколадные батончики, крупные можно дробить, — говорит директор «Елети Альба».

Как размножить фундук

За восемь лет исследования фундука осетинские аграрии набрались опыта и занялись питомниководством. Теперь они сами выращивают саженцы.

— Мы анализировали итальянские, турецкие, азербайджанские сорта. Лучше всего в нашем климате себя чувствует итальянский фундук. Это сорта кондитерского направления. Семенами они не размножаются, только отводками. Этот метод наши агрономы хорошо освоили, — объясняет Сослан Коблов.

— Весной с материнских деревьев мы берем отводки и сажаем их в теплицу. К осени они подрастают, набираются сил и готовы к переселению в открытый грунт осенью, — рассказывает агроном Алан Елеев.

Сейчас в теплице 30 тысяч саженцев фундука. Заказчик ждет, пока они подрастут, чтобы высадить их на участке. Партию забронировали еще весной. Всего за год компания продает около 200 тысяч растений.

— Мы консультируем покупателей, сопровождаем их в работе. При правильной посадке и уходе приживаемость наших саженцев — 99%, — говорит агроном.

Осетинский фундук выращивают и за пределами республики — в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Крыму и Краснодарском крае.