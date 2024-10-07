Почему не существует кормов для кошек со вкусом мышей

Во всех фильмах и книгах мы встречаем образы кошек, которые охотятся на мышей. Однако в реальной жизни на полках магазинов кормов с таким вкусом нет. С чем это связано?

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Маркетинг и этические соображения

Многим из нас не особо приятно представлять, как их кот или кошка ест мышь. Поэтому, скорее всего, большинство хозяев этих животных не станут покупать корм со вкусом грызунов.

Производство и риски для здоровья питомцев

Дело в том, что мыши могут переносить различные заболевания. Например, токсоплазмоз, лептоспироз, бешенство. При создании корма из мышей производителям пришлось бы тратить множество денег на тесты, которые бы подтвердили, что мясо не заражено ничем. Да и цена такого корма в итоге оказалась бы довольно высокой из-за затрат на производство.

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Вкусовые предпочтения кошек

Домашние кошки привыкли получать белок из таких источников, как рыба, курица, говядина. Поэтому им вряд ли понравится вкус мыши.

Технологии

Для имитации вкуса настоящей мыши пришлось бы использовать сложные и дорогостоящие технологии. И даже в этом случае нет гарантии, что кошки будут реагировать на такой корм так же, как на реальную мышь.