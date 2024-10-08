В приложении Philips появилась функция «примерки» лампы к интерьеру

Приложение Philips Hue получило обновление, которое добавило несколько новых функций, включая инструмент дополненной реальности (AR) и интерактивного 3D-моделирования, позволяющий пользователям увидеть, как умные лампы Hue будут выглядеть в их интерьере. Обновление версии 5.27 доступно для iOS, iPadOS и Android, но AR-функция работает только на моделях iPhone Pro и iPad Pro с датчиком Lidar.

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В разделе Explore приложения пользователи могут протестировать 12 различных продуктов Hue, включая лампу рассвета Hue Twilight и потолочную лампу Hue Infuse. Хотя AR-просмотр еще не идеален и иногда позволяет лампам «плавать» в комнате, он дает представление о том, как будет выглядеть освещение с различными сценами, эффектами и цветами.

Кроме того, обновление включает новый режим «Не беспокоить», который позволяет сенсорам Hue реагировать на движение только тогда, когда все лампы в комнате выключены. Эта функция будет полезна для автоматического включения и выключения света, особенно в ночное время.

Также теперь пользователи могут программировать выключатели Hue для запуска или остановки таймера и использования функции «Имитировать присутствие», что создает эффект присутствия в доме.