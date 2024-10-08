Специалисты рассказали, как правильно выбрать кондиционер

Эксперты рассказали, как правильно выбрать кондиционер.

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По словам специалистов, важно определиться с мощностью устройства. Для этого необходимо проанализировать площадь помещения, где оно будет установлено.

Также уточняется, что кондиционеры имеют разные классы энергоэффективности — от A до G. Чем выше класс, тем меньше электроэнергии потребляет машина.

Кроме того, необходимо подумать, насколько важны для потребителя дополнительные функции товара. Так, например, некоторые кондиционеры могут не только охлаждать помещение, но и обогревать его, передает Общественная Служба Новостей.

Слишком частое использование кондиционера может негативно сказаться на здоровье. Речь идет не только о простудных заболеваниях. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Югры Людмила Катанахова.

Дом кажется человеку защищенным местом, но на различных поверхностях даже в своей квартире можно встретить более 340 различных микроорганизмов.